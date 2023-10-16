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"Без Кремля не обошлось": эксперт рассказал, как РФ "вскормила" палестинских боевиков

Алексей Тесля
16 октября 2023, 15:55 обновлено 16 октября, 16:07
Россия является заказчиком кризиса на Ближнем Востоке, уверен Максим Розумный.
Израиль
Израиль наносит удары в ответ на атаку ХАМАС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный рассказал о том, какие страны мира решают свои вопросы в ходе противостояния между ХАМАС и Израилем.

"Первая, кто приходит на ум – это, конечно, Россия, у которой всегда была очень активная ближневосточная политика, всегда пыталась в этом конфликте между арабским и еврейским населением в Израиле поймать свою рыбку в мутной воде", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что РФ очень активно работала на этом направлении, "то есть фактически вскормила и саму палестинскую автономию, и вооруженные формирования, которые обеспечивали палестинское движение".

"Без Кремля тут дело не обошлось, а то, что там где-то находят западное оружие, которое недавно только поставляли Украине, то еще предстоит расследование, но ниоткуда, кроме России такое оружие не могло туда попасть", - уверен он.

Вместе с тем собеседник говорит, что существуют еще и другие факторы – например, российские базы находятся на сирийском побережье.

"Учитывая то, что стране, которая имеет наибольшее влияние на этот регион, Египту, этот конфликт невыгоден, то остается предполагать, что Россия является если не организатором, то по крайней мере заказчиком этого кризиса почти стопроцентно. Потому что в политическом, медийном, информационном смысле РФ это сегодня очень выгодно", - добавил Розумный.

Смотрите видео - интервью Максима Розумного Главреду:

Ранее Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну. Администрация президента США Джо Байдена пытается сдержать Иран и ливанских террористов "Хезболла" от вмешательства в войну Израиля и боевиков ХАМАС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападение ХАМАС на Израиль раскололо отношения Путина и Нетаньяху. Премьер Израиля Нетаньяху все время общался с директором Кремля Путиным – даже несмотря на нападение РФ на Украину и дружбу Кремля с Ираном, пишут журналисты.

Как известно, Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности", сообщили в The New York Time. Как утверждают журналисты, операцию решили перенести из-за погодных условий, которые не позволяют Армии обороны Израиля эффективно прикрывать свои сухопутные войска с воздуха.

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ХАМАС Максим Розумный новости Израиля
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