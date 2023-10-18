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"Папа пытался реанимировать сына": в Запорожье ракета убила 23-летних мужа и жену

Алёна Воронина
18 октября 2023, 11:57 обновлено 18 октября, 12:00
Погибшие лишь недавно поженились и жили у родителей парня. Отец погибшего пытался сам спасти сына, но не удалось. Мама парня в больнице.
Ракетный удар по Запорожью
Соседка рассказала о погибших в Запорожье 23-летних муже и жене/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Запорожской области, скрин

В результате ракетной атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на среду, 18 октября, погибли молодые супруги. Мужу и жене, которых убила вражеская ракета, попавшая в многоэтажку, было по 23 года. Они только недавно поженились.

Об этом рассказала соседка погибших Марина, квартира которой также была изуродована в результате ракетной атаки захватчиков. Видео с комментарием местной жительницы появилось в сети.

Женщина рассказала, что отец пытался реанимировать сына, но парень всё равно погиб. Мать погибшего сейчас в больнице.

видео дня

"Очень, очень жаль тех людей, которые погибли. Потому что пострадали очень молодые люди. Мы соседи, мы все хорошо общались. Это очень страшно. Они недавно поженились, парень с девушкой, жили здесь в доме парня с его родителями. Маму парня забрали в больницу, а папа пытался реанимировать сам своего сына – не смог", – отметила женщина.

Марина рассказала, что они с мужем живут на 5 этаже дома, как раз там, куда попала ракета. Но на момент атаки они не ночевали дома.

"Я живу в этом доме, на 5 этаже, как раз там, куда попала ракета. Одной комнаты вообще нет. Хорошо, что мы эту ночь на ночевали дома – я и мой муж. Мы только приехали, когда соседка позвонила и сказала, что такая беда произошла", – сказала она.

Ракетный удар по Запорожью
Соседка рассказала о погибших в Запорожье 23-летних муже и жене/ скрин

Смотрите видео с комментарием соседки погибших супругов:

Ракетный удар РФ по Запорожью

В ночь на среду, 18 октября, страна-агрессорка РФ выпустила 6 ракет по Запорожью. Воздушная атака произошла с 01:33 до 01:48. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. По данным на это время, два человека погибли, трое ранены. Еще 3 человека считаются пропавшими без вести.

  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua, Суспільне
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua, Суспільне
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua, Суспільне
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua, Суспільне
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua, Суспільне
  • Ракетный удар по Запорожью 18 октября
    Ракетный удар по Запорожью 18 октября Фото: t.me/kurtievofficial, t.me/zoda_gov_ua, Суспільне

Жители дома в Запорожье рассказали о ракетном ударе РФ. Жительница поврежденного дома Владислава рассказала, что они с семьей бежали в укрытие в пижамах. Еще один житель дома рассказал, что проснулся от удара и от крика жены – ее ноги были в стекле, потом он увидел, что и сам также был ранен.

В Запорожской ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью. Глава ОВА Юрий Малашко сообщил, что по Запорожью, предварительно, российские военные ударили ракетой С-300. Он отметил, что в случае баллистики С-300 – она долетает с места запуска до Запорожья за время от 32 до 42 секунд.

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война в Украине новости Запорожья вторжение России ракетный удар
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