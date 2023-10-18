Президент США Байден прилетел в Израиль

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль в среду, 18 октября. Его самолет приземлился в Тель-Авиве. Главу Белого дома лично встретил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден отправится в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов.
Во время визита в Тель-Авив президент США должен провести переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
У него также был запланирован визит в Иорданию, но эта встреча с арабскими лидерами была отменена, когда он покидал Вашингтон.
Смотрите видео - Джо Байден прилетел 18 октября в Израиль:
Отметим, визит Байдена происходит на фоне растущего беспокойства из-за конфликта между сектором Газы и Израилем.
17 октября был нанесен ракетный удар по баптистской больнице аль-Ахли Арабв в секторе Газы. Минздрав Палестины заявил о сотнях погибших и обвинил в атаке Израиль.
Сам Тель-Авив это опровергает. ЦАХАЛ сделал заявление, что не атакует больницы, но расследует инцидент.
ВОЗ подтверждает, что больница была полна пациентов и медработников. Организация осудила удар и потребовала немедленной защиты гражданского населения сектора Газы.
Что происходит в Израиле
Террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября. Они обстреляли центральную и южную части государства с суши, моря и воздуха. Удары наносились из Сектора Газа.
Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который сигнализирует объявление войны.
15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС.
Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.
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