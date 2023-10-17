В Газе 'прилетело' по больнице: сообщают о 'сотнях' погибших

В секторе Газа ракетный удар пришелся по баптистской больнице аль-Ахли Араб. Минздрав Палестины отчитывается о "сотнях" погибших, обвиняя в ударе Израиль.
Как сообщает CNN со ссылкой на палестинское министерство, многие люди все еще остаются под обломками.
В Минздраве утверждают, что в больнице были "сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов".
Террористы ХАМАС, в свою очередь, назвали удар "геноцидом" и "военным преступлением" Израиля.
Сам Тель-Авив это опровергает. ЦАХАЛ сделал заявление, что не атакует больницы, но расследует инцидент, сообщает The Times of Israel.
ВОЗ подтверждает, что больница была полна пациентов и медработников. Организация осудила удар и потребовала немедленной защиты гражданского населения сектора Газа, цитирует AJ.
Удар по больнице аль-Ахли Араб в секторе Газа - смотрите видео:
Война в Израиле
7 октября ХАМАС перешел в наступление на Израиль - боевики прорвали границу и совершили ряд преступлений против гражданских, захватив при этом кусок территории страны.
Уже через несколько дней армия Израиля ситуацию стабилизовала. Командование отчитывалось о возвращении под контроль всех ранее захваченных ХАМАСом районов. Происходили одиночные перестрелки с боевиками. Однако террористы до сих пор удерживают гражданских заложников, в том числе граждан других стран.
Затем министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.
Операция была запланирована на выходные, но ее отложили на несколько дней, по крайней мере, частично из-за погодных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия наземных сил, сообщили офицеры.
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