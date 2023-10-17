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В Газе "прилетело" по больнице: сообщают о "сотнях" погибших

Яна Ставская
17 октября 2023, 22:54 обновлено 17 октября, 23:03
ЦАХАЛ заявил, что не бьет по больницам, но расследует инцидент. ВОЗ осудила атаку.
В Газе 'прилетело' по больнице: сообщают о 'сотнях' погибших
Больница была полна пациентов и медработников / Коллаж Главреда. Фото: CNN, скриншоты

В секторе Газа ракетный удар пришелся по баптистской больнице аль-Ахли Араб. Минздрав Палестины отчитывается о "сотнях" погибших, обвиняя в ударе Израиль.

Как сообщает CNN со ссылкой на палестинское министерство, многие люди все еще остаются под обломками.

В Минздраве утверждают, что в больнице были "сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов".

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Террористы ХАМАС, в свою очередь, назвали удар "геноцидом" и "военным преступлением" Израиля.

Сам Тель-Авив это опровергает. ЦАХАЛ сделал заявление, что не атакует больницы, но расследует инцидент, сообщает The Times of Israel.

ВОЗ подтверждает, что больница была полна пациентов и медработников. Организация осудила удар и потребовала немедленной защиты гражданского населения сектора Газа, цитирует AJ.

Удар по больнице аль-Ахли Араб в секторе Газа - смотрите видео:

В Газе 'прилетело' по больнице: сообщают о 'сотнях' погибших

Война в Израиле

7 октября ХАМАС перешел в наступление на Израиль - боевики прорвали границу и совершили ряд преступлений против гражданских, захватив при этом кусок территории страны.

Уже через несколько дней армия Израиля ситуацию стабилизовала. Командование отчитывалось о возвращении под контроль всех ранее захваченных ХАМАСом районов. Происходили одиночные перестрелки с боевиками. Однако террористы до сих пор удерживают гражданских заложников, в том числе граждан других стран.

Затем министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

Операция была запланирована на выходные, но ее отложили на несколько дней, по крайней мере, частично из-за погодных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия наземных сил, сообщили офицеры.

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ХАМАС ВОЗ новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль
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