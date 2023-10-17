Байден отправится с визитом в Израиль: названы сроки

Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду 18 октября. О его визите сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.
Байден отправится в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов, говорится на сайте Белого дома.
По словам Жан-Пьер, после Израиля президент Байден отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой, президентом Египта и президентом Палестинской автономии.
В ходе своего визита Байден стремится послать соседним странам решительный сигнал о том, что США поддерживают Израиль.
Байден повторит, что ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение, и обсудит гуманитарные потребности гражданского населения в Газе.
Как сообщал Главред, президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.
Напомним, американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
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