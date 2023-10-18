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Одно важное условие: стало известно сколько ракет ATACMS получила Украина - СМИ

Юрий Берендий
18 октября 2023, 11:40 обновлено 18 октября, 11:40
Стало известно, сколько именно ракет ATACMS Белый дом передал Украине. По данным СМИ, условием предоставления этих ракет было их неприменение для атак по РФ.

Одно важное условие: стало известно сколько ракет ATACMS получила Украина - СМИ
Стало известно сколько ракет ATACMS получила Украина / Коллаж Главред, фото: телеграм-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака, US Army

Сша передали Украине 20 ракет ATACMS с условием не применять их для ударов по целям на территории России. Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников.

"После многочисленных сообщений о том, что было принято решение о поставках оружия, его доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что она может быть атакована Россией во время ввоза в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох. Два западных чиновника заявили, что США отправили около 20 ракет в Украину", - говорится в материале.

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По информации инсайдера из США, во вторник Украина впервые использовала ракеты системы ATACMS для атаки на две авиабазы, которые находятся на оккупированной территории. Атака произошла после того, как президент Байден преодолел свое давнее нежелание предоставлять оружие, позволив Пентагону тайно доставить его в последние несколько дней, сообщили американские официальные лица.

Издание отмечает, что решение отправить ракеты является шагом администрации Байдена в то время, когда украинские военные ведут контрнаступление на юге и востоке страны. Байден беспокоился, что отправка более мощного оружия может привести к эскалации конфликта с Россией.

В материале издания отмечается, что версия ракеты ATACMS, присланной украинцам, представляет собой кассетный боеприпас, который выбрасывает 950 небольших бомб, которые могут нанести ущерб большой территории. Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое США не подписывали.

"Пока непонятно, насколько эта ракетная система изменит ситуацию на поле боя; другое оружие, предоставленное Западом, в том числе танки, обеспечило лишь незначительное преимущество в войне, которая затянулась на долгие месяцы. А версия ракеты, присланная Соединенными Штатами, последняя крупная система, которую Украина хотела получить от США, имеет ограниченный радиус действия. В то же время официальные лица заявили, что ее достаточно, чтобы достичь почти всех основных баз, которые Россия использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск в Украине. Одним из условий, поставленных перед украинцами, является то, что ATACMS не могут быть использованы для нападения на российскую территорию, сказал один из чиновников".

Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, сказал, что развертывание ATACMS происходит в критический момент контрнаступления Украины, во время которого украинская армия пытается достичь значительного прогресса против жесткой российской обороны.

"Их важность огромна", - сказал Загороднюк в электронном письме. "Это позволит нам поразить значительные материально-технические и командные пункты на всех оперативных глубинах сегодняшнего фронта".

Издание резюмирует, что теперь, когда американские ракеты уже в Украине, Германия будет вынуждена дать свои ракетные системы "Taurus".

Помощь от США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля. Речь идет о пакете помощи на сумму в около 100 миллиардов долларов. Кроме того, этот пакет будет рассчитан на финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Также, стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам в Бердянске и Луганске дальнобойными ракетами ATACMS. Всего по целям РФ на захваченных территориях Украины было выпущено 18 ракет ATACMS. Об этом высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Washington Post на условиях анонимности.

В то же время, США передали Украине 31 танк M1A1 Abrams американского производства, о чем обещали ранее, сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл.

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