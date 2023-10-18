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Ситуация критическая: эксперт объяснил важность Авдеевки для Путина

Юрий Берендий
18 октября 2023, 10:59 обновлено 18 октября, 10:59
Враг бросил все силы на захват Авдеевки. Эксперт объяснил 2 причины, почему россияне выбрали именно это направление для своего наступления.
Солдаты, авдеевка
Эксперт объяснил важность Авдеевки для Путина / коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил причину массированных штурмов Авдеевки российскими войсками. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, настоящая цель противника заключается в захвате оборонительных рубежей Сил обороны Украины на этом направлении накануне зимней кампании. Виктор Ягун сообщил, что враг продолжает сгонять в Авдеевку все больше техники и личного состава.

"Если посмотреть на карту, то можно понять, что Авдеевка - это как раз тот выступ, который с 2015 года не продвинулся ни вперед, ни назад... она достаточно сильно была укреплена, и понятно, что враг пытается нас подвинуть оттуда. Особенно в преддверии зимней кампании, где стационарные укрепления будут играть определяющую роль. Это первое", - отметил Ягун.

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Вторая причина интереса россиян к Авдеевке заключается в том, что это "ворота" в оккупированный Донецк. Это важный логистический маршрут для доставки всего необходимого для противостояния российским оккупантам. Вражеские силы понимают, что контроль над Авдеевкой дает возможность Силам обороны начать операцию по освобождению всей Донецкой области.

"Все уже признают, что этот город – "ворота" в Донецк. Через него мы имеем возможность контролировать пребывание врага в областном центре, даже артиллерией донимать ему. Перемещать те или иные средства поражения и боезапас по городу, по железной дороге. И это врагу очень не нравится", – акцентировал генерал-майор запаса СБУ.

Эксперт добавляет, что россияне готовы применять тактику, которая может привести к серьезным потерям для них, с целью продемонстрировать гражданам России хоть какое-то достижение.

"И это все в комплексе показывает, что они хотят повторить для своего лидера, наверное, историю с Бахмутом. Для них критически показать, что они что-то захватывают, как-то меняют ситуацию к лучшему на линии фронта. Тем более, что есть действительно опасность этому городу (Авдеевке – ред), он в определенном плане окружен врагами с двух сторон. И у них есть такая мечта, что они покажут, что могут его полностью окружить и захватить. Таким образом, еще раз подчеркиваю, продемонстрировать своему обществу, что "мы не только остановили наступление Украины, но и перехватили инициативу и пойдем вперед". Поэтому для них критически показать хоть какой – то результат, при чем уже в ближайшее время", - подчеркнул Ягун.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя в настоящее время в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

Также, в боях за Авдеевку Донецкой области второй механизированный батальон Президентской бригады сдержал российский штурм и колонну вражеской техники.

Российские вооруженные силы осуществляют масштабное наступление на Авдеевку. Однако, в краткосрочной перспективе трудно представить успех врага на этом направлении.

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война в Украине Авдеевка вторжение России
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