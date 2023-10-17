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Крупное наступление: британская разведка оценила шансы РФ захватить Авдеевку

Юрий Берендий
17 октября 2023, 10:43 обновлено 17 октября, 10:43
В британской разведке оценили перспективу захвата города Авдеевки Донецкой области.
Армия, солдат, танк
Британская разведка оценила шансы РФ захватить Авдеевку / коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

Российские вооруженные силы осуществляют масштабное наступление на Авдеевку. Однако, в краткосрочной перспективе трудно представить их успешный захват города. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в X (ранее Twitter).

В сводке указывается, что Россия начала скоординированное наступление на нескольких направлениях на востоке Украины. В частности, российские войска в Донецкой области ведут общевойсковую операцию с целью захватить хорошо защищенный город Авдеевка, который находится на линии фронта с 2014 года.

По информации британских разведчиков, город является важным препятствием на пути российских войск к достижению их общей цели - контроля над Донецкой областью. Вероятно, российская атака будет выполнена с помощью нескольких бронетанковых батальонов, которые попытаются окружить город.

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"Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, сделанная Россией как минимум с января 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом украинские силы пока сдерживают наступление россиян, а последние теряют тяжелую технику и личный состав.

"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на "активную оборону", поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", - отмечают в Минобороны Британии.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне и сам кремлевский диктатор Владимир Путин изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку в Донецкой области. Специалисты Института изучения войны считают, что таким образом они "уменьшают ожидания" по поводу продвижения армии РФ.

В то же время, на штурм Авдеевки Донецкой области российские оккупанты бросили подразделения 114-й, 15-й и 21-й мотострелковых бригад армии РФ, усиленные спецподразделениями 1-го армейского корпуса. На этом направлении враг создал преимущество в 3-4 раза в количестве личного состава, а также преимущество в бронетехнике, артиллерии и авиации.

Также, после серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак, рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, сейчас градус напряжения несколько снизился, ведь враг теряет силы.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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