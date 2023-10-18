Стратегический город под угрозой: оккупанты РФ нацелились на крупный узловой центр

В боях за Авдеевку Донецкой области второй механизированный батальон Президентской бригады сдержал российский штурм и колонну вражеской техники.
"На Авдеевском направлении враг не прекращает штурмы. 2 Механизированный батальон Президентской бригады сдерживает нашествие противника", — говорилось в сообщении пресс-службе бригады в Telegram.
Отмечается, что рубежи украинских бойцов пыталась прорвать колонна российской техники при поддержке пехоты. Однако враг не смог достичь цели и был уничтожен.
При этом бойцы рассказали, как обнаружили вражескую колонну с помощью беспилотных летательных аппаратов. После чего началась серия взрывов — военные поражали технику Вооруженных сил Российской Федерации.
В результате она переставала функционировать, а в небо поднимался огонь и густой черный дым. Кроме этого, военные показали, как сбрасывали единичные боеприпасы с дронов по живой силе врага и окопах.
Бои за Авдеевку
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм. Под Авдеевкой враг создал преимущество в 3−4 раза в количестве личного состава, а также в бронетехнике, артиллерии и авиации.
Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты яростно штурмуют Авдеевку. Активизация боевых действий в Авдеевке не случайна, подчеркнул Андрей Юсов.
Ранее представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов большие потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.
Другие новости:
- Оккупанты продвинулись возле Авдеевки на 4,5 кв. км, но несут потери - ISW
- "Лезут, как тараканы, привозят свежак": РФ пытается взять Авдеевку в окружение
- ВСУ держатся, идут очень тяжелые бои: в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке