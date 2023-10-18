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Шольцу в Израиле пришлось лежать на взлетной полосе из-за атаки ХАМАСа

Алёна Воронина
18 октября 2023, 09:58 обновлено 18 октября, 09:58
Немецкий канцлер стал первым главой правительства, посетившим Израиль после нападения ХАМАС.
Олаф Шольц в Израиле
Шольц в Израиле лежал на взлетной полосе из-за атаки ХАМАСа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Канцлер Германии Олаф Шольц стал первым главой правительства, побывавшим с визитом в Израиле после того, как на страну напал ХАМАС. Но во время визита ему пришлось сойти с самолета и лечь прямо на взлетной полосе, потому что раздалась воздушная тревога.

После этого Шольц своими глазами увидел, как работает ПВО, и услышал несколько взрывов. Об этом сообщает издание Bild и немецкий репортер Сара Сиверт в соцсети Х.

Отмечается, что Шольц находился в аэропорту Бен-Гурион и уже должен был вылетать из Израиля, как прозвучала воздушная тревога. Германского канцлера и других пассажиров, которые были в правительственном самолете и ждали вылета, попросили выйти из воздушного судна и лечь на взлетную полосу.

После этого Шольца автомобилем отвезли в здание аэропорта, где есть укрытие. Но во время этого раздались несколько взрывов и канцлер ФРГ своими глазами увидел работу израильской ПВО.

Издание Bild отмечает, что после этой временной эвакуации самолет отправился из Тель-Авива в Каир.

Напомним, Олаф Щольц совершил визит в Израиль 17 октября.

Смотрите видео, как Шольцу пришлось лежать на взлетной полосе в Израиле во время атаки ХАМАСа:

Война между Израилем и ХАМАСом

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет.

8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Сообщалось, что Израиль отказал Зеленскому в визите, потому что "сейчас не время". Израильская сторона ответила отказом на запрос ОП о визите Зеленского. Украинский президент хотел поддержать Израиль после нападения ХАМАС.

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