УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

Юрий Берендий
17 октября 2023, 18:29 обновлено 17 октября, 18:30
Российские оккупанты продолжают пытаться окружить город Авдеевка Донецкой области и пытаются штурмовать его большими группами пехоты.
Армия РФ, солдаты
Оккупанты большими силами пошли на штурм важного города / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Враг терпит значительные потери в ходе штурма Авдеевки. В то же время, заявления российских пропагандистов, которые распространяются несколько дней подряд, по захвату Авдеевского коксохимического завода, не соответствуют действительности. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он сообщил, что в течение последних суток украинские военные в районе Авдеевки отбили 10 нападений вражеских сил. Прочная оборонительная линия, созданная силами обороны, эффективно предотвратила прорыв оккупантов, несмотря на их попытки ведения боев с большими группами пехоты.

"Бросают вперед пехоту, идут очень большими группами, вернее, уже не идут, а ползают, потому что мы не даем им поднять голову. Штурмуют преимущественно мотострелки, мобилизованные с оккупированных территорий и отряды Шторм-Z", - рассказал Штупун.

видео дня

В то же время, он отметил, что сейчас враг использует значительно меньше бронетехники, чем они использовали во время первых атак, начиная с 10 октября.

Он опроверг заявления российских пропагандистов, которые несколько дней подряд утверждают, что оккупанты получили контроль над терриконом Авдеевского коксохимического завода на северном фланге. По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна это не соответствует действительности.

"Террикон важен тем, что это господствующая высота, он под нашим контролем", — подчеркнул спикер.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские вооруженные силы осуществляют масштабное наступление на Авдеевку. Однако, в краткосрочной перспективе трудно представить их успешный захват города.

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку, чтобы впоследствии выйти на границы Донецкой области. Россияне уничтожают город, применяя все оружие, которое у них есть. По словам начальника городской военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша оккупанты пытаются захватить Донецкую область до 31 декабря. Такой дедлайн Кремль установил своим солдатам.

Также, битва за Авдеевку Донецкой области между силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

18:52 Мир
Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

18:30 Украина
Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

18:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:56

"Запасы вдвое больше": РФ накопила "Искандеры" для ударов по Украине - Романенко

18:52

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

18:49

Гросу рассказала, почему бросила своего мужа-россиянина

18:30

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

18:29

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:50

Какой сосуд не предназначен для напитков – "горнятко" или "філіжанка": ответ вас удивит

17:45

Можно ли давать собаке креветки: ответ изумит владельцев псов

17:43

И это не Ярославский: судья МастерШеф Мартыновская рассказала про новый роман

17:41

Защитники продвинулись на юге, а враг атакует восток: ВСУ – о ситуации на фронте

Реклама
17:38

"Его глазами": Бедняков поздравил жену серией неудачных фото

17:22

Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиентаВидео

17:22

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

17:11

Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

16:53

Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

16:42

"А вот это БК уже пошел!": появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в БердянскеВидео

16:38

"Новые критерии": более 140 тысяч переселенцев лишили выплат

16:16

Лучшие даты для свадьбы в 2024 году - идеальные дни, чтобы пойти под венец

16:02

Получится лучше, чем в кофейне: как правильно варить кофе в турке

15:53

22-летняя "разлучница" Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе

15:52

Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

Реклама
15:50

Дурацкое имя пса едва не разрушило личную жизнь: девушка поделилась сердечной драмой

15:45

До последнего вздоха защищал страну: в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин

15:34

Приезд Путина в Китай: встреча с Си и новые унижения ОрбанаВидео

15:31

Что будет, если 19 октября открывать окна и двери: важные приметы и запреты

15:23

"Любил я вас": Потап отреагировал на смерть Сивохо

15:14

"Есть результаты": Зеленский созвал командующих на заседание Ставки

15:09

Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

14:53

"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в УкраинеВидео

14:48

"Это невероятно": эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой

14:48

"Резкий скачок потребления": в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

14:44

Подразделение ВСУ на восточном направлении получило внедорожник от Favbet Foundation

13:52

Что будет, если съесть сырое мясо: что происходит с оганизмом человека

13:51

Отказ Зеленскому в визите в Израиль: посол прокомментировал информацию СМИ

13:38

Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

13:23

Женщина вырастила кабачки дома зимой — теперь она делает так каждый годВидео

13:17

Мисс Украина Вселенная откровенно показала себя в максимальном весе

13:13

Оккупанты потеряли контроль: Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута

13:02

Неужели женился: Клопотенко заинтриговал фанатов фото возле ЗАГСа

12:51

"Ты - ничто": нетрезвая Волочкова "наехала" на Джигурду из-за секс-скандала

12:50

Россия отзывает ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

Реклама
12:18

Сразу пошел к нам: Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном

12:11

Украинцам три раза пересчитают пенсии: кому и когда готовить карманы под деньги

12:09

Лунный день 18 октября 2023: бизнес пойдет в гору, но в отношениях ждите измену

12:03

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре СлавянскаФото

11:44

"В 37 - ты огонь": бывшая Остапчука показала, как выглядит ее тело без спорта

11:31

Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

11:29

Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024Видео

11:21

Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

11:20

"Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов

10:59

Россияне усиленно штурмуют район Марьинки: ВСУ мощно отвечают оккупантам

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять