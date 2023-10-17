Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

Российские оккупанты продолжают пытаться окружить город Авдеевка Донецкой области и пытаются штурмовать его большими группами пехоты.

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Оккупанты большими силами пошли на штурм важного города / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Враг терпит значительные потери в ходе штурма Авдеевки. В то же время, заявления российских пропагандистов, которые распространяются несколько дней подряд, по захвату Авдеевского коксохимического завода, не соответствуют действительности. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

Он сообщил, что в течение последних суток украинские военные в районе Авдеевки отбили 10 нападений вражеских сил. Прочная оборонительная линия, созданная силами обороны, эффективно предотвратила прорыв оккупантов, несмотря на их попытки ведения боев с большими группами пехоты.

"Бросают вперед пехоту, идут очень большими группами, вернее, уже не идут, а ползают, потому что мы не даем им поднять голову. Штурмуют преимущественно мотострелки, мобилизованные с оккупированных территорий и отряды Шторм-Z", - рассказал Штупун. видео дня

В то же время, он отметил, что сейчас враг использует значительно меньше бронетехники, чем они использовали во время первых атак, начиная с 10 октября.

Он опроверг заявления российских пропагандистов, которые несколько дней подряд утверждают, что оккупанты получили контроль над терриконом Авдеевского коксохимического завода на северном фланге. По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна это не соответствует действительности.

"Террикон важен тем, что это господствующая высота, он под нашим контролем", — подчеркнул спикер.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские вооруженные силы осуществляют масштабное наступление на Авдеевку. Однако, в краткосрочной перспективе трудно представить их успешный захват города.

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку, чтобы впоследствии выйти на границы Донецкой области. Россияне уничтожают город, применяя все оружие, которое у них есть. По словам начальника городской военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша оккупанты пытаются захватить Донецкую область до 31 декабря. Такой дедлайн Кремль установил своим солдатам.

Также, битва за Авдеевку Донецкой области между силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

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