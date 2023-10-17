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"Это невероятно": эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой

Юрий Берендий
17 октября 2023, 14:48 обновлено 17 октября, 14:48
Почти 15 тысяч личного состава и 600 единиц техники - эксперт раскрыл потери российских войск в результате штурма Авдеевки.
Артиллерия, колонна, пожар
Эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео "Командование Сил специальных операций ВСУ"

На прошлой неделе российское командование начало новое наступление с целью окружения и последующего захвата города Авдеевка. Враг применил огромное количество техники и личного состава, но так и не смог достичь поставленных целей.

Военный эксперт Петр черник считает, что на этом фасе Восточного фронта противник потерпел сокрушительное поражение. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

"Сумируем убитыми более 5 тысяч, умножаем по меньшей мере на три – и имеем более чем дивизию. Механизированная дивизия по их расчетам – 12,5 тысячи человек. Это что-то беспрецедентное и невероятное", - констатировал Черник.

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Кроме того, Петр Черник сообщил о потерях оккупантов в технике. По его словам в ходе штурмовых действий россияне потеряли более 200 единиц артиллерии, более 250 боевых бронированных машин, а также более 150 танков.

Эксперт также отметил, что в стратегическом плане город Авдеевка не играет большой роли.

"Авдеевка - серьезный укрепленный район. Он им был нужен идеологически, потому что надо хоть какие-то успехи показывать", - отметил Черник.

Однако рано расслабляться, поскольку Россия еще имеет значительные человеческие резервы, которые могут быть переброшены на Авдеевку или другое направление в любой момент.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские вооруженные силы осуществляют масштабное наступление на Авдеевку. Однако, в краткосрочной перспективе трудно представить их успешный захват города.

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку, чтобы впоследствии выйти на границы Донецкой области. Россияне уничтожают город, применяя все оружие, которое у них есть. По словам начальника городской военной администрации Авдеевки Виталия Барабаша оккупанты пытаются захватить Донецкую область до 31 декабря. Такой дедлайн Кремль установил своим солдатам.

Также, битва за Авдеевку Донецкой области между силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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