Риск большой войны: эксперт оценил, как будут развиваться события на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты будут вынуждены реагировать масштабно и жестко, если начнется большая война. И вряд ли это радует Вашингтон.

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Максим Розумный спрогнозировал, как США будут реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный рассказал о последствиях возможного прямого участия США в конфликте Израиля и группировки ХАМАС либо активной помощи Вашингтона Тель-Авиву.

По словам Розумного, то, что Соединенные Штаты перемещают свою авианосную группу к восточному берегу Средиземного моря, свидетельствует о том, что там рассматривают такой вариант.

"Я не думаю, что Израилю нужна военная помощь, чтобы справиться с сектором Газа. Конечно, это на случай, если начнется большая война, если открыто вмешается Иран. Поэтому Соединенные Штаты, конечно, в таком случае будут вынуждены реагировать масштабно и жестко. Но я не думаю, что это кого-то сегодня в Вашингтоне сильно радует", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Он считает, что Штаты будут стараться избежать большой войны.

По словам Розумного, Вашингтон будет убеждать израильское правительство не ликвидировать сектор Газа как автономную часть, а ограничиться локальной операцией по зачистке каких-то боевых групп, установлению контроля над ситуацией.

"Я думаю, что США на данном этапе займут примерно такую позицию - то есть погасить пожар как можно скорее", - предположил Розумный.

Смотрите интервью Максима Розумного Главреду:

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Что происходит в Израиле

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что придется начать наземную операцию в Сектора Газа.

15 октября стало известно, что израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС, из-за облачности. Погодные условия якобы не позволяют ЦАХАЛ эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

Глава Белого дома Джо Байден посетит Израиль в среду 18 октября, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов.

Издание Der Spiegel пишет, что наземная операция Израиля начнётся после визита президента США Джо Байдена в страну. По информации СМИ, практически исключено, что Израиль во время визита Байдена начнёт развёртывание войск.

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