Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска

Люди все еще могут находиться под завалами. Россия обстреляла центр Славянска и попала в общежитие одного из университетов.

https://glavred.info/ukraine/lyudi-vse-eshche-pod-zavalami-rossiya-nanesla-udar-po-obshchezhitiyu-v-centre-slavyanska-10508965.html Ссылка скопирована

Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска / коллаж Гларед, фото: ГСЧС в Донецкой области, ua.depositphotos.com

В ночь на 17 октября российские войска обстреляли центр города Славянск в Донецкой области и поразили здание общежития. Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях.

"Ночью - два прилета в центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие Луганского аграрного университета. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Вадим Лях.

Последствия удара по Славянску:

видео дня

Последствия удара по Славянску / скриншот

Смотрите видео с последствиями удара по Славянску:

В областном управлении ГСЧС сообщили, что предварительно под завалами общежития находится два человека.

"На месте работают спасатели, привлечено 36 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, в течение ночи с 16 на 17 октября оккупанты устроили обстрел района Берислава в Херсонской области с использованием авиации. Один из снарядов попал в больницу, но к счастью, ни один человек не пострадал. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В результате атаки россиян пострадало терапевтическое отделение-в помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование. Обломками засыпало въезд на территорию", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

В ОВА также добавили, что в результате падения еще одной управляемой авиабомбы вспыхнул пожар в частном доме. Спасатели прибыли вовремя и успешно потушили пожар. Также Оккупанты попали в несколько сел. Информация о возможных пострадавших и степени нанесенных повреждений в настоящее время устанавливается.

Обстрелы Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября – то есть в течение 21 суток. Вероятно Россия пытается увеличить запасы своих ракет для массированных ударов по Украине с наступлением зимы.

В то же время, уже не впервые дроны-камикадзе "Шахед", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии.

Также в ГУР сообщили, что в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть различия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.