Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска

В ночь на 17 октября российские войска обстреляли центр города Славянск в Донецкой области и поразили здание общежития. Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях.
"Ночью - два прилета в центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие Луганского аграрного университета. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Вадим Лях.
Последствия удара по Славянску:
Смотрите видео с последствиями удара по Славянску:
В областном управлении ГСЧС сообщили, что предварительно под завалами общежития находится два человека.
"На месте работают спасатели, привлечено 36 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении ГСЧС.
Кроме того, в течение ночи с 16 на 17 октября оккупанты устроили обстрел района Берислава в Херсонской области с использованием авиации. Один из снарядов попал в больницу, но к счастью, ни один человек не пострадал. Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"В результате атаки россиян пострадало терапевтическое отделение-в помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование. Обломками засыпало въезд на территорию", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.
В ОВА также добавили, что в результате падения еще одной управляемой авиабомбы вспыхнул пожар в частном доме. Спасатели прибыли вовремя и успешно потушили пожар. Также Оккупанты попали в несколько сел. Информация о возможных пострадавших и степени нанесенных повреждений в настоящее время устанавливается.
Обстрелы Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября – то есть в течение 21 суток. Вероятно Россия пытается увеличить запасы своих ракет для массированных ударов по Украине с наступлением зимы.
В то же время, уже не впервые дроны-камикадзе "Шахед", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии.
Также в ГУР сообщили, что в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть различия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.
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