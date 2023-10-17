УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска

Юрий Берендий
17 октября 2023, 12:03 обновлено 17 октября, 12:03
Люди все еще могут находиться под завалами. Россия обстреляла центр Славянска и попала в общежитие одного из университетов.
Обстрел, Славянск
Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска / коллаж Гларед, фото: ГСЧС в Донецкой области, ua.depositphotos.com

В ночь на 17 октября российские войска обстреляли центр города Славянск в Донецкой области и поразили здание общежития. Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях.

"Ночью - два прилета в центр города, улица Свободы. Попадание в общежитие Луганского аграрного университета. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил Вадим Лях.

Последствия удара по Славянску:

видео дня
Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска
Последствия удара по Славянску / скриншот

Смотрите видео с последствиями удара по Славянску:

В областном управлении ГСЧС сообщили, что предварительно под завалами общежития находится два человека.

  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области
  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области
  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области
  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области
  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области
  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области
  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области
  • Последствия удара РФ по Славянску 17 октября
    Последствия удара РФ по Славянску 17 октября Фото ГСЧС в Донецкой области

"На месте работают спасатели, привлечено 36 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, в течение ночи с 16 на 17 октября оккупанты устроили обстрел района Берислава в Херсонской области с использованием авиации. Один из снарядов попал в больницу, но к счастью, ни один человек не пострадал. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"В результате атаки россиян пострадало терапевтическое отделение-в помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование. Обломками засыпало въезд на территорию", - говорится в сообщении Херсонской ОВА.

В ОВА также добавили, что в результате падения еще одной управляемой авиабомбы вспыхнул пожар в частном доме. Спасатели прибыли вовремя и успешно потушили пожар. Также Оккупанты попали в несколько сел. Информация о возможных пострадавших и степени нанесенных повреждений в настоящее время устанавливается.

Обстрелы Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября – то есть в течение 21 суток. Вероятно Россия пытается увеличить запасы своих ракет для массированных ударов по Украине с наступлением зимы.

В то же время, уже не впервые дроны-камикадзе "Шахед", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии.

Также в ГУР сообщили, что в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть различия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы Славянск
Реклама

Главное за день

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре Славянска

12:03 Украина
Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

11:31 Мир
Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

11:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:18

Сразу пошел к нам: Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном

12:11

Украинцам три раза пересчитают пенсии: кому и когда готовить карманы под деньги

12:09

Лунный день 18 октября 2023: бизнес пойдет в гору, но в отношениях ждите измену

12:03

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре СлавянскаФото

11:44

"В 37 - ты огонь": бывшая Остапчука показала, как выглядит ее тело без спорта

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:31

Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

11:29

Шикарная закуска, которую стоит срочно приготовить: рецепт за 5 минут на Новый год 2024Видео

11:21

Массированный удар по аэродромам: в Воздушных силах раскрыли цель операции

11:20

"Дьявол их запутал": Охлобыстин выдал мракобесие насчет уехавших из РФ артистов

Реклама
10:59

Россияне усиленно штурмуют район Марьинки: ВСУ мощно отвечают оккупантам

10:58

Китайский гороскоп на завтра 18 октября 2023: Крысе - неприятности, Тигру - деньги взаймы

10:46

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Ракам - давление, Львам - финансы, Девам - новый этапВидео

10:43

Крупное наступление: британская разведка оценила шансы РФ захватить Авдеевку

10:39

Как утеплить окна на зиму: мужчина показал гениальный трюк с пузырчатой пленкойВидео

10:00

Сергей Сивохо умер

09:59

"ВСУ дошли до железной дороги": военный эксперт раскрыл о ситуации под Бахмутом

09:53

В Украине резко поменялись цены на важные для всех хозяек продукты: что случилось

09:48

Нежный и сливочный: готовим суп с плавленым сыром и курицей менее чем за час

09:36

ВСУ достигли частичного успеха западнее Вербового - Генштаб

09:31

Церковный праздник 18 октября: что нельзя делать на апостола и евангелиста Луку

Реклама
08:59

Израильские военные уничтожили одного из руководителей ХАМАС

08:53

РФ ведет тайные переговоры по Украине: Арестович рассказал, чего хочет Путин

08:44

Гороскоп на завтра 18 октября 2023: Ракам - поход к врачу, Рыбы - оденьте синий

08:12

ВСУ мощно ударили по аэродромам оккупантов возле Бердянска и Луганска

08:03

Какие результаты выборов в Польше и отношения с Украиноймнение

07:56

Родители девушки умоляют вернуть ее домой: ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницейВидео

06:57

Байден отправится с визитом в Израиль: названы сроки

06:55

Лишь немногие увидят скрытую крысу в поле за 17 секунд: необычайная загадка

06:35

В Одессе прозвучала серия взрывов: первые подробности

06:35

Как называется на украинском торт "Монастырская изба": Авраменко ошарашил ответом

06:10

Потери России в октябре и будут ли рекорды?мнение

05:30

Как приготовить куриные окорочка с корочкой: этот способ сведет всех с умаВидео

05:00

Как отмыть сковороду от застарелого жира: простой и универсальный способ

04:40

РФ копит ракеты: когда оккупанты планирують массированно бить по Украине

04:20

67-летняя звезда "Секса в большом городе" снялась в нижнем белье от Кардашьян

03:40

Эксперт пояснил, будет ли Китай вмешиваться в войну в Израиле

03:15

Вы всю жизнь хранили яйца не там: повар рассказала о секрете их приготовления

02:45

"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в ИзраилеВидео

02:02

Так во всем мире: почему пожарные машины красные

01:32

"Проблема на 50 лет": эксперт назвал сценарии развития событий на Ближнем ВостокеВидео

Реклама
00:47

Звезда "Скаженого весілля" рассказал, как над ним издевался покойный Ступка

00:30

"Это благословение": мужчина неожиданно отреагировал на гибель девочки.

16 октября, понедельник
23:20

Бывший возлюбленный Мишиной признался, почему не переходит на украинский язык

23:06

Налетели сразу 5 истребителей: россияне атаковали Херсонщину

23:01

Пожертовал деньги на ВСУ: на Ровенщине суд освободил мужчину, ударившего полицейского

22:40

Оба фрегата Черноморского флота ушли из Новороссийска - СМИ

22:06

Олег Скрипка рассказал, будет ли воевать в рядах ВСУ

22:04

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украину ворвалась мощная магнитная буря

21:56

Пентагон отобрал 2 тысячи бойцов для отправки в Израиль - WST

21:37

Три самолета Су-25 и сотни солдат: генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на Юге

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять