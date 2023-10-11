В ГУР пояснили, чем отличаются русские обстрелы-2022 от обстрелов-2023

Как говорит спикер ГУР Вадим Скибицкий, у страны-агрессора РФ есть задача обеспечить накопление вооружения, которое будет использоваться по нашим объектам.

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Силы обороны наносят удары в РФ по центрам производства оружия - Вадим Скибицкий / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

В ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть отличия, поскольку теперь Силы обороны бьет по объектам, которые имеют отношения к производству высокоточного оружия РФ. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"Мы видим, что сегодня Россия начала активнее применять и крылатые ракеты, и баллистические ракеты комплекса "Искандер". В прошлом году мы не отмечали такой тенденции. Таким образом, РФ постоянно изменяет тактику применения. Прежде всего, это связано с тем, чтобы нанести более точные удары. Следующее – это обеспечить накопление вооружения, которое будет использоваться по нашим объектам. И это видим и по системе "Калибр", и по Х-101. Производство возобновлено. Пытаются нарастить, но, по нашим данным, не все выходит в Российской Федерации. Те планы, которые они определили для себя, не выполняются. Соответственно, мы наносим удары по тем объектам, которые вовлечены в производство высокоточного оружия. Того оружия, которое применяется и планируется к применению", ‒ сказал он.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой. Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции на Мелитопольском направлении, сообщил Тарнавский.

видео дня

РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины. Агрессор Россия все чаще использует баллистические и сверхзвуковые ракеты против Украины, крылатые стали использовать меньше, сказала Наталья Гуменюк.

Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Штупун отмечает, что армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмовые действия, чтобы продвинуться.

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