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ВСУ отбили самую большую атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец - Барабаш

Анна Ярославская
18 октября 2023, 10:19 обновлено 18 октября, 10:19
Российские оккупанты выдохлись. Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении. Но это еще не конец.
Авдеевка, ВСУ
Сейчас в Авдеевке наблюдается так называемое "затишье" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя на данный момент в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было на Авдеевку за все время войны, начиная с 2014 года. Но это еще не конец истории, которую они начали 10 октября", - сказал Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас наблюдается так называемое "затишье". Российские оккупанты выдохлись. Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении.

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"Но это еще повторится, это еще не конец", - считает глава Авдеевской ГВА.

По словам Барабаша, уже четвертые сутки на территории общины меньше обстрелов, ракетных ударов, и штурмовых действий армии РФ.

"Хотя на позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно, то есть на позициях очень горячо остается", - отметил он.

Сейчас враг перегруппировывается, оттягивает технику в глубокие тылы, чтобы отремонтировать и снова поставить в строй.

"И видим, что в ближайшие дни, скорее всего, будет снова обострение на нашем направлении", - добавил Барабаш.

Что происходит в Авдеевке

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что после серии интенсивных штурмов Авдеевки Донецкой области российские оккупанты снизили количество атак. Враг теряет силы. Оккупанты все еще пытаются захватить город, хотя ресурсов у них становится все меньше для этого.

Ранее сообщалось, что битва за Авдеевку может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

Россияне и сам кремлевский диктатор Владимир Путин изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку в Донецкой области. Специалисты Института изучения войны считают, что таким образом они "уменьшают ожидания" по поводу продвижения армии РФ.

По мнению специалистов, российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств.

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