Кинжалы не смогут атаковать цели в Черном море: эксперт раскрыл блеф Путина

Российский диктатор Владимир Путин запугивает заявлениями о "патрулировании" МиГов в Черном море, чтобы сорвать экспорт зерна по воде.

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Путин просто запугивает заявлениями о патрулировании МиГ-31 / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его самолеты МиГ-31К, которые могут бить ракетами "Кинжал", теперь будут "патрулировать" над Черным морем. Такое заявление "директор" России сделал после того, как Украина впервые применила баллистические ракеты ATACMS. Однако на самом деле "патрулирование" - это просто запугивание, а не реальная угроза. Об этом заявил авиационный эксперт и бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап, сообщает РБК-Украина.

Он уверяет, что МиГи не смогут поразить цели в Черном море. Все из-за того, что самолет может осуществить пуск "Кинжалов" на траекторию лишь в том случае, если хорошо разгонится. Эта ракета залетает в стратосферу и после этого атакует цель.

"Минимальная дистанция от точки, в которой было принято решение о запуске из МиГа "Кинжала", до цели, которую он может поразить, составляет несколько сотен километров. По определенным оценкам - около 700 километров. То есть даже при условии патрулирования истребителя с "Кинжалами" в Черном море он не сможет поразить ими какие-либо цели в этом море - слишком малая зона", - говорит Криволап. видео дня

Эксперт считает, что Путин хочет повлиять на экспорт Украины, который осуществляется Черным морем. Заявление диктатора было рассчитано на компании, которые страхуют суда, выходящие из украинских портов.

"Чтобы они (страховые компании - Главред) либо повышали ставки, либо отказывались страховать корабли. Также расчет может быть на то, чтобы запугать командиров этих судов и чтобы они колебались, стоит ли ходить по Черному морю", - добавил он.

Что известно о МиГ-31 Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Ракеты ATACMS в Украине

17 октября стало известно о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Оказалось, что эти ракеты были привезены в страну тайно. Этими ракетами ВСУ атаковали российские военные цели.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS. В своем видеообращении он заявил, что ракеты очень точно выполняют работу. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине. Украинские военные запустили баллистические ракеты ATACMS по позициям оккупантов в Луганске и Бердянске.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметил, что Киев получил ракеты, которые могут уничтожать цель на расстоянии 160 км. Это значительно расширит боевые возможности ВСУ.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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