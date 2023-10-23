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"Люди завезены с 2014 года": в ОП назвали неожиданную причину активных штурмов РФ Авдеевки

Юлия Куришко
23 октября 2023, 17:55обновлено 23 октября, 18:28
Россияне пытаются выйти на админграницы Донецкой области в рамках какой-то политической программы, считает Подоляк.
'Люди завезены с 2014 года': в ОП назвали неожиданную причину активных штурмов РФ Авдеевки
Подоляк рассказал причину штурмов Авдеевки / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Руководитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Авдеевском направлении оккупационная армия активно пытается атаковать, потому что на захваченной части Донецкой области.

"С точки зрения того, что происходит на Авдеевском направлении ... - это абсолютно политическое решение. Они тупо в лоб идут на этом направлении..., пытаясь выйти на админграницы Донецкой области в рамках какой - то политической программы, политической целесообразности", - сказал подоляк в эфире "УНИАН".

По слова Подоляка, россияне выбрали это направление для активных действий, потому что там " криминальные анклавы Донецка - там наиболее мотивированы были люди, ну, бандиты, которые там долгое время жили, они посчитали, что это уже к концу жизни у них будет своя территория, где никаких правил, никаких законов не будет...".

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Вместе с тем представитель ОП отмечает, что речь идет не об украинцах, а о людях, которые были завезены из РФ с 2014-го.

"Они получили такую вольницу, получили... в свое управление криминальный анклав, и они стараются сохранить за собой место, неприкосновенное и неконтролируемое. Да, то есть там нет законов и соответственно они борются за право жить на беззаконной территории. И соответственно они более мотивированы, потому что все остальные части русские гораздо менее мотивированы, они воюют исключительно количественно и так далее...",- подчеркнул Подоляк.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы несмотря на большие потери. Оккупанты сталкиваются с такими же проблемами, которые были у ВСУ в первые недели украинского контрнаступления в июне 2023 года.

Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку. Вчера за ночь около 50 единиц техники россиян было сожжено на направлении и приземлен пятый самолет Су-25.

Оккупанты под Авдеевкой роют тоннели, чтобы подобраться к ВСУ. Оккупационные войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, даже несмотря на значительные потери и применяют тактику "Кротов", чтобы быть ближе к нашим позициям.

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война в Украине Авдеевка Михаил Подоляк
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