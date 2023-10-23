'Оккупанты сбивают собственную авиацию': в Воздушных силах объяснили традиции россиян

Россия сбивает свои собственные военные самолеты и вертолеты, что может объясняться так называемым "дружественным огнем".

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Игнат объяснил, почему оккупанты сбивают собственную авиацию / коллаж: Главред, фото: Википедия, ru.depositphotos.com

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские кафиры время от времени сбивают свои собственные военные самолеты и вертолеты, что может объясняться так называемым "дружественным огнем".

Заметим, 22 октября российские паблики сообщили, что российские войска сбили свой вертолет Ми-8МТВ-5. Экипаж погиб. Захватчики сообщали о "дружеском огне", который стал традицией. Игнат сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини", что российские военные сбивают собственную авиацию в результате "дружественного огня".

"Есть такое выражение - friendly fire ("дружеский огонь"). Не исключено, что летательные аппараты россиян могут попадать под "дружественный огонь" из-за нескоординированности действий", - пояснил спикер Воздушных сил. видео дня

Он отметил, что это уже не первый случай "дружеского огня". Игнат указал, что "в конце концов во многих войнах такое случается".

"То, что оккупанты скулят, это мы тоже видим, фиксируем. Это еще одно подтверждение. Как говорят у нас в Воздушных силах - это объективный контроль, что враг подтвердил потерю самолета/вертолета от собственного оружия. Это для нас отличная информация ", - рассказал Игнат.

Напомним, что российское ПВО вероятно сбило свой же самолет Су-35 под Токмаком. Для окупантов потеря такого самолета является незаурядным событием. В британской разведке говорят, что это может быть 5-й самолет такого типа.

Российская ПВО сбила еще один собственный самолет в окрестностях Мариуполя. На этот раз от "дружественного огня" загорелся военный борт у временно оккупированного Мариуполя. Известно, что пилот на этот раз вроде бы выжил.

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