'Максимальный ущерб для России': эксперт раскрыл, какие цели могут поражать ракеты ATACMS

Украина демонстрировала надежность в плане соблюдения обещаний применения ракет в пределах территории Украины, оккупированной Россией, отметил Мельник.

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Мельник рассказал, куда Украина может ударить ракетами ATACMS / коллаж: Главред, фото: Википедия, 3 отдельная штурмовая бригада

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал, какие цели Украина может поражать ракетами ATACMS, чтобы нанести России максимальный ущерб.

"Здесь опять-таки вопрос доверия. До этого момента Украина демонстрировала надежность в плане соблюдения обещаний применения ракет в пределах территории Украины, оккупированной Россией. Поэтому здесь вроде бы не должно быть сомнений у наших партнеров, поскольку даже если дальность ракет будет 300 км, тогда просто будут созданы лучшие, более безопасные условия для пусковых установок, потому что не обязательно будет их подвозить близко к линии фронта, где они сами могут стать целями для вражеских ударов", - сообщил эксперт.

Мельник добавил, что из открытых источников известно, что речь идет также о передаче кассетных боеприпасов.

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"Если углубляться в детали, они могут поражать легкую бронированную технику, а это значит, что под удар попадают личный состав, материальные средства и, как мы уже видели, авиационная техника. Если говорить о других вариантах снаряжения этих ракет, как электромобильные, сейчас я не припомню стационарных бункеров, которые россияне строили на захваченных территориях, для которых потребовались бы ракеты такого класса", - пояснил он.

Однако, когда планируется применение ракет, оценивается тип боеприпаса и количество, в котором они нужны. А это не сложная задача для наших военных, считает Мельник.

Напомним, что СМИ назвали слабое место ракет ATACMS переданных Украине . Военный журналист Дэвид Акс назвал слабое место ракет ATACMS, которые США передали Украине. По его словам, они не эффективны против танков.

Раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске. На одном из снимков внимание экспертов привлек и кратер на площадке, которая, по их мнению, может иметь другое происхождение.

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