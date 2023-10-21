Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - Мельник

Украина сможет бить по технике и военным РФ, Керченский мост является приоритетом для удара, считает эксперт.

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Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост - Алексей Мельник / Главред

После нескольких месяцев обсуждений Украина наконец-то получила от США ракеты ATACMS. И сразу же продемонстрировала их в действии, когда нанесла ими успешные удары по аэродромам с российской техникой в оккупированных Луганске и Бердянске.

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал, может ли Украина получить массовые поставки ATACMS, какие цели сможет поражать Украина, и есть ли у России чем противодействовать ударам американских ракет.

США и Украина официально подтвердили передачу ракет ATACMS после ударов по аэродромам Луганска и Бердянска. Насколько получение этих ракет улучшит ситуацию на поле боя в пользу Украины?

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Мы уже видели первые результаты эффективного применения этих ракет, и сейчас вопрос лишь в том, какое количество этих ракет уже было передано, или в какие сроки потенциально может быть передано Украине. Если бы была возможность повторять эти атаки регулярно в течение определенного периода времени, то я уверен, что это оказывало бы влияние на стратегическую ситуацию по всей линии фронта. То есть это позволило бы уничтожение складов противника в глубоком тылу, аэродромов с авиационной техникой, командных пунктов. И все это оказывало бы немедленный положительный эффект для Украины.

В открытых источниках говорится о передаче по меньшей мере 20 таких ракет. Может ли Украина рассчитывать на постоянную передачу такого оружия? Сколько таких ракет нам нужно, чтобы увидеть весомые результаты?

Из открытых источников известно, что в Соединенных Штатах есть довольно существенные запасы этих ракет. На кадрах, которые публиковали вражеские паблики с места прилета, зафиксирован год выпуска ракет, 1996-й. Это свидетельствует о том, что определенная часть этих ракет является довольно устаревшей, а любая техника, в том числе сложные вооружения, имеют определенный жизненный цикл и определенный срок годности. Но мы видим, что при этом ракета делает свое дело. Соединенные Штаты, по идее, могут решить две проблемы одновременно: оказание помощи Украине в приближении победы, и утилизация этих ракет. Потому что если ракета или любой другой боеприпас не использован, его нужно утилизировать, что в большинстве случаев убыточно. Поэтому как по политическим, так и по экономическим расчетам, США должны были быть заинтересованы в передаче как можно большего количества ракет из тех запасов, у которых истекает срок хранения.

При этом пока нет признаков того, что руководство Соединенных Штатов отказалось от политики "менеджмента эскалации". Или они еще по-прежнему боятся, что Путин прибегнет к радикальным действиям включая применение ядерного оружия, или они уже поняли, что Путина больше провоцирует слабость и затягивание конфликта. Пока четкого ответа на этот вопрос нет. Но именно политический фактор здесь остается доминирующим.

А что может изменить эту ситуацию? Что может повлиять на то, чтобы США и в целом союзники (поскольку речь идет не только об ATACMS, но и о Taurus от Германии) передали нам эти ракеты?

Только отношение администрации Белого дома. К сожалению, возможности Украины здесь ограничены. Однако Украина может влиять на оказание поддержки в целом. Но это вопрос, прежде всего, к правительству, президенту Украины (я имею в виду то письмо, которое было в публичном пространстве об условиях предоставления поддержки от США с перечнем реформ и сроками достижения результатов). Также важно подчеркнуть, что это не перечень, который просто кто-то в Белом доме написал, а обязательства, которые украинская власть взяла на себя в разных форматах - как европейской, так и евроатлантической интеграции.

Ракеты, которые получила Украина, по предварительным данным, имеют относительно ограниченный радиус действия в 165 км, но при этом содержат боевую часть более 500 кг. Какие цели мы можем ими поражать, чтобы нанести России максимальный урон?

Тут, опять-таки, вопрос доверия. До этого момента Украина демонстрировала надежность в плане соблюдения обещаний применения ракет в пределах территории Украины, оккупированной Россией. Поэтому здесь вроде бы не должно быть сомнений у наших партнеров, поскольку даже если дальность ракет будет 300 км, тогда просто будут созданы лучшие, более безопасные условия для пусковых установок. Потому что не обязательно будет их подвозить близко к линии фронта, где они сами могут стать целями для вражеских ударов.

Из того, что мы сейчас видим из открытых источников, речь идет о передаче кассетных боеприпасов. Если углубляться в детали, они могут поражать легкую бронированную технику, а это значит, что под удар попадают личный состав, материальные средства, и, как мы уже видели, авиационная техника. Если говорить о других вариантах снаряжения этих ракет, как электромобильные, сейчас я не припомню стационарных бункеров, которые россияне строили на захваченных территориях, для которых были бы нужны ракеты такого класса. Но, конечно, каждый раз, когда планируется применение ракет, оценивается тип боеприпаса и количество, в котором они нужны. А это не является сложной задачей для наших военных.

Гипотетически среди этих целей может оказаться Керченский мост как одна из магистралей для доставки боеприпасов и техники в оккупированный Крым?

Это абсолютно легитимная военная цель. Если попытаться спрогнозировать потенциальные цели, то Керченский мост, безусловно, является одной из приоритетных. Более того, мощность этой ракеты, если она будет в бетонобойном снаряжении, может нанести ущерб не только дорожному полотну, но и одной или нескольким опорам, повреждение которых фактически сделает невозможным восстановление этого моста на очень длительный период.

А есть необходимость нанести удары по Керченскому мосту в ближайшее время?

Эта необходимость никогда не исчезала, поэтому удары возможны, как только такая возможность появится, ведь сейчас россияне приняли различные меры для защиты этого моста от надводных, воздушных дронов и от ракет. Отсутствие ударов по мосту в определенной степени обусловлено также и тем, что требуются более надежные средства и более тщательное планирование предстоящей операции. Но Керченский мост остается одной из приоритетных целей.

Имеет ли Россия реальные возможности для сбивания этих ракет? Потому что Путин хвастался тем, что Россия будет сбивать ATACMS. На примерах Луганска и Бердянска мы увидели, как это выглядит на практике. Это у них будет распространенная практика, или россияне просто не ожидали таких ударов?

При оценке возможностей есть несколько аспектов. Первый - практико-технические характеристики тех средств, которые могут поражать нужные цели. Опять-таки, по сообщениям российских источников, ЗРК С-400 имеет довольно широкое применение, в том числе может сбивать баллистические ракеты. Но у россиян нет настолько много таких комплексов, чтобы ими надежно прикрыть всю территорию боевых действий и все объекты. Более того, мы видели, как комплекс С-400 был поражен на территории Крыма. То есть даже если есть технические возможности такого сбития еще есть вопрос, есть ли достаточное количество комплексов. Еще один вопрос - если сам комплекс, который создан для защиты других целей и сам себя не может защитить, то это, скорее всего, вопрос либо к тому, насколько его заявленные характеристики соответствуют действительности, либо же насколько обучены обслуживающие их экипажи.

Потому что помимо технических характеристик, около 50 процентов успеха зависит от расчетов, которые находятся на всех элементах, от радаров, которые могут обнаружить эту цель, до тех, кто нажимает кнопку запуска. Если бы вы спросили меня об аналогах этих комплексов, то у России есть много комплексов "земля-земля" вроде "Искандеров".

Соответственно, как Россия может действовать теперь, учитывая то, что она и до того уже обстреливала Украину "Искандерами"? Может ли она усилить удары именно баллистическими ракетами, и что может делать в ответ?

Здесь есть несколько моментов. Обычно Россия пытается выставить свои действия как возмездие. То есть навязать нарратив о том, что Украина якобы провоцирует Россию на более жесткие действия.

Но если Россия говорит о возмездии, это не имеет связи с тем, что делают украинские силы обороны. Россия все равно будет это делать, и ей не нужны никакие провокации. Эти месседжи больше для внутреннего российского общества.

Второй момент - возможные сценарии. Россия сегодня уже продемонстрировала практически все, на что способна. Начиная от массовых обстрелов беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами и заканчивая зверствами, которые совершают оккупанты. Если оценивать перспективу эскалации, то она возможна, но это нельзя считать ответом на получение ATACMS. Сейчас довольно тревожная ситуация, потому что некоторое время сохраняется затишье от ракетных ударов, что, скорее всего, является признаком накопления Россией ракет и дронов, чтобы сделать последующие удары более массовыми и частыми.

Хотелось бы ошибаться, но, вероятно, это то, к чему стоит готовиться. Потому что, скорее всего, Россия стремится накопить определенный запас именно на тот критический осенне-зимний период, когда атаки на критическую инфраструктуру наиболее опасны.

А патрулирование МиГ-31К в Черном море, о котором также заявил Путин, может быть связано с передачей ATACMS?

Для нас нет большой разницы в том, летали ли самолеты на территории Беларуси, где каждый взлет этого самолета – потенциальная угроза ракетного удара, или они будут летать над Черным морем. Однако теперь экипаж этих самолетов будет чувствовать себя в меньшей безопасности, потому что Украина по определенным соображениям не наносила ударов по российским целям на территории Беларуси или в ее воздушном пространстве чтобы не дать Лукашенко повод втянуть его в войну. В нейтральных водах один из этих политических барьеров снимается, и эти самолеты могут стать потенциальной целью.

Стало ли нам легче от того, что Ту-95 передислоцировались с одного российского аэродрома на другой? Нет, потому что они все равно выходят на ту же дальность пуска и стреляют по Украине.

Кто такой Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации Объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

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