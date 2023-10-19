Аэродромы будут гореть: СМИ назвали слабое место ракет ATACMS переданных Украине

Американский военный журналист Дэвид Акс назвал слабое место ракет ATACMS, которые США передали Украине. По его словам они не эффективны против танков.

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СМИ назвали слабое место ракет ATACMS переданных Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, wikipedia.org

Новые украинские ракеты М39 американского производства способны снести с аэродромов целые вертолетные полки, пробить конвои снабжения и батареи противовоздушной обороны. Но существует множество задач, которые М39 не могут выполнить. Одной из них является уничтожение защищенных боевых машин.

Причина этого довольно проста: боеголовка М39 выбрасывает примерно тысячу суббоеприпастов, имеющих размер гранаты, но, за исключением крайне точных условий, ни одна из них не имеет достаточной мощности для нанесения серьезного ущерба танку. Об этом пишет в своем материале для Forbes американский военный журналист Дэвид Акс.

Журналист отмечает, что армейский тактический ракетный комплекс M39 представляет собой баллистическую ракету весом две тонны и длиной 13 футов с твердотопливным ракетным двигателем и боеголовкой, содержащей 950 суббоеприпасов М74 размером с гранату. Запускаемая гусеничной пусковой установкой M270 или колесной пусковой установкой высокомобильной артиллерийской ракетной системы, ракета образца 1990-х годов имеет дальность полета до 100 миль по инерционному наведению.

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"Армия США имеет на вооружении сотни просроченных или почти просроченных ракет M39. Администрация президента США Джо Байдена в течение последних недель незаметно отправила в Украину неизвестное количество устаревших ракет - вероятно, после проверки их твердотопливных ракетных двигателей", - говорится в материале.

Как отмечается, в понедельник ночью или рано утром во вторник три украинских армейских ЗРК "HIMARS" выпустили по одной ракеты М39 по аэродрому под Бердянском, в оккупированной Россией части Украины. Ракеты пролетели мимо российских средств противовоздушной обороны и разбросали почти 3000 боеприпасов М74 на северной взлетной полосе аэродрома, взорвав припаркованные там боевые вертолеты ВВС России Ми-24 и Ка-52.

"Украинские военные заявили, что уничтожили девять вертолетов. Аналитики подтвердили уничтожение аж шести. В любом случае, это была сокрушительная потеря - "Один из самых серьезных ударов за все время" в 21-месячной войне России против Украины", - указывает журналист Дэвид Акс.

По мнению журналиста, М39 и ее однофунтовые стальфрамовые боеприпасы М74 идеально подходят для поражения мягких целей.

"После удара и детонации каждая граната распадается на большое количество высокоскоростных стальных осколков, которые эффективно поражают такие цели, как шины грузовиков, ракетные снаряды, тонкослойные транспортные средства и радарные антенны", - написал майор армии США Джеймс Хаттон для Центра изучения армейского опыта (Center for Army Lessons Learned).

Но не стоит тратить миллион долларов на М39 для танкового полка. Ее боеприпасы "не эффективны против бронетехники", - подчеркнул Хаттон.

По мнению автора, шквал М74 может повредить оптику танка и, если повезет, пробить тонкую броню на верхней части корпуса и вывести из строя двигатель. Но не ожидайте, что прямое попадание M74 остановит бронированную атаку.

"Неудивительно, что в конце 1990-х армия США разработала новую версию ракеты ATACMS, которая должна была нести 13 управляемых противотанковых боеприпасов. В конце концов, армия отменила новую ракету, но не потому, что другие варианты ATACMS вдруг стали лучше уничтожать танки. Это был шаг, направленный на экономию средств", - указывает Дэвид Акс.

Журналист резюмирует, что когда российские танки атакуют, украинцы могут захотеть прицелиться другими боеприпасами.

ATACMS для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ ожидают уменьшения интенсивности авиаударов по позициям украинских военных на Таврическом направлении после атаки на аэродром в Бердянске.

В то же время, применение Украиной баллистических ракет ATACMS повлияет на фронт, в частности филигранно будет попадать по объектам оккупантов. Как отметил в эфире телемарафона спикер воздушных сил Юрий Игнат, эффект пусков ATACMS будет значительным.

Ранее, президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение ВСУ баллистических ракет ATACMS, о передаче которых США не анонсировали.

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