Шойгу испугался военных учений НАТО и заявил о подготовке ядерного удара по РФ

По словам Шойгу, войска НАТО регулярно проводят крупные учения, которые якобы базируются на "сценариях военного конфликта" с Россией и Беларусью.

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Шойгу заявил о подготовке ядерного удара по РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главарь Минобороны страны-агрессора России Сергей Шойгу нафантазировал, что страны НАТО готовятся к ядерному удару по территории РФ во время военных учений "на восточном фланге Альянса". Такое заявление он сделал на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси, передает The Moscow Times.

По словам Шойгу, войска НАТО регулярно проводят крупные учения, которые якобы базируются на "сценариях военного конфликта" с Россией и Беларусью. Глава военного ведомства РФ заявил, что на этих учениях, мол, отрабатывают "применение ядерного оружия с помощью авиации США и ядерных сил НАТО".

Шойгу также отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество войск НАТО в Восточной Европе и странах Балтии выросло в 2,5 раза и превысило 30 тысяч человек. Это, по мнению главаря Минобороны, представляет угрозу для государства-террориста.

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По его словам, российская армия в ответ укрепляет свои западные рубежи и "принимает соответствующие меры".

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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