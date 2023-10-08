Угроза ядерного удара РФ: эксперт спрогнозировал неожиданный ответ Запада

США могут реагировать асимметрично на вероятные ядерные испытания РФ, считает Михаил Гончар.

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Михаил Гончар предупредил о рисках ядерного удара РФ / Коллаж: Главред, фото: фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вслед за РФ ядерные испытания может провести Китай, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Вместе с тем он сомневается в том, что такие же испытания проведут США или Британия с Францией. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

"Поскольку американский политикум приходит в возбужденное состояние, когда речь заходит о военном разгроме России в ходе российско-украинской войны, они исходят из того, чтобы не допустить эскалации и распада России, потому что иначе что будет с ядерными арсеналами. Именно поэтому они будут пытаться ничего такого не делать, чтобы не дать России повода для эскалации", - считает эксперт.

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Вместе с тем он не исключает того, США могут реагировать асимметрично на вероятные ядерные испытания РФ и напомнил, что призывы Вашингтона к продолжению диалога о стратегической стабильности касаются именно вопроса ракетно-ядерных вооружений.

В то же время собеседник уверен в том, что действия Соединенных Штатов требуют перехода от реактивной политики реагирования на действия России к превентивной, что должно стать сдерживающим фактором для РФ.

"Речь неоднократно заходила о том, что официальными, но непубличными каналами Кремль предупреждали, что в случае применения ядерного оружия он будет иметь серьезные последствия. Но публичная дискуссия на Западе, в частности в Штатах, и высказывания целого ряда авторитетных американских генералов сводятся к тому, если Россия применит тактическое оружие, тогда она должна получить ответ. Но это может быть неядерный ответ, то есть, например, высокоточным оружием будет осуществлен удар туда, откуда прилетело", - отметил он.

Эксперт при этом считает, что такая пассивная реакция со стороны Запада дает понять Кремлю, что зеркального ответа на применение ядерного оружия не будет: "Если прилетит куда-то и уничтожит пусковую установку, с которой был осуществлен запуск баллистической или крылатой ракеты с ядерной боеголовкой – небольшая потеря. И это, наоборот, утвердит Кремль в мысли, что можно рискнуть".

Кроме того, он не исключил, что сдерживающим фактором для РФ может стать вероятность уничтожения боеприпаса с ядерной головкой ПВО Украины.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

"Поэтому в российском генералитете присутствуют опасения относительно того, как бы не опозориться. Грубо говоря, если ударить "Искандером" с ядерной боеголовкой, а его собьют, то эффект будет противоположным тому, который Россия пытается произвести – тогда это будет актом позора с очень серьезными последствиями для РФ в целом. Потому что это будет попыткой применения ядерного оружия, и тогда Россия пересекает красную линию. Несмотря на все то, что РФ не получит ответа со стороны какой-то ядерных стран-членов НАТО, в Кремле понимают, что тогда последствия для России будут иметь роковой характер", - добавил Гончар.

Ранее Алексей Данилов объяснил, когда Кремль может нанести ядерный удар. РФ продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы, напомнил секретарь СНБО.

Напомним, ранее украинцев предупредили о худшем сценарии ядерного удара. Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада, считает Михаил Гончар.

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