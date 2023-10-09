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Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля

Алексей Тесля
9 октября 2023, 02:30
РФ должна быть лишена ядерного арсенала, уверен Михаил Гончар.
Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля
Михаил Гончар спрогнозировал ответ на ядерные угрозы РФ / колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.co

Недавно большой группой неправительственных экспертов был разработан манифест устойчивого мира "Никогда снова", где описано, какой должна быть Россия после войны, рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Среди прочего там зафиксирована позиция международного сообщества по разоружению и денуклеаризации России", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что РФ должна быть лишена ядерного арсенала ввиду осуществления агрессии против безъядерной страны с угрозами применения ядерного оружия и захватом атомной электростанции, а в реализации этого механизма активную роль должны играть США, Британия и Франция.

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"Конечно, доброй воли со стороны Кремля не будет, но возможны варианты принуждения России к миру и денуклеаризации. А при определенных обстоятельствах (если, например, изменится режим) он может и сам пойти на то, что лишиться по крайней мере части арсенала или поставить его под международный контроль. Но для этого нужна консолидация усилий, в том числе и со стороны группы неядерных стран, таких как Германия или Япония, которые играют важную роль в мировой экономике и политике", - пояснил он.

Собеседник напомнил о том, что Россия действовала угрозами и шантажом, поэтому должна понести соответствующее наказание со стороны мирового сообщества.

"Так или иначе ведущую роль и должны сыграть главные ядерные страны, потому что к голосу безъядерных стран Москва, разумеется, не будет прислушиваться. А если этим странам еще и удастся убедить Китай и Индию, чтобы сдержать совместными усилиями ядерные угрозы, то ситуацию со временем можно будет переформатировать. Но, конечно, не с путинским режимом", - добавил Гончар.

Ранее эксперт спрогнозировал неожиданный ответ Запада на ядерные угрозы РФ. США могут реагировать асимметрично на вероятные ядерные испытания РФ, считает Михаил Гончар.

Напомним, ранее украинцев предупредили о худшем сценарии ядерного удара. Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада, считает Михаил Гончар.

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ядерное оружие Михаил Гончар
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