Как удары ATACMS по аэродрому в Бердянске помогут в наступлении: в ВСУ сделали прогноз

ВСУ ожидают уменьшения интенсивности авиаударов по позициям украинских военных на Таврическом направлении после атаки на аэродром в Бердянске.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона о последствиях ударов по аэродрому в Бердянске для украинского контрнаступления на Запорожском направлении.
В частности, вертолеты ВКС РФ до сих пор остаются большой опасностью для бронетехники ВСУ.
"Вертолеты, например Ка-52, они имеют возможность бить с где-то 10 км. То есть, это большая опасность для нашей бронетехники", - сказал Штупун.
Однако у оккупантов после "хлопков" на аэродромах увеличилось "плечо" передвижения их авиации. ВСУ ожидают уменьшения количества авиаударов врага.
"Мы не скажем, что мы справились на 100% с этой проблемой, но сейчас подлет вертолетов, самолетов россиянам будет обходиться дороже, "плечо" передвижения будет больше. Если не в краткосрочной, то где-то в среднесрочной или в дальней перспективе мы ожидаем немножко уменьшения авиаударов", - пояснил спикер войск "Таврии".
Что происходит на Запорожском направлении
На этом участке фронта ВС РФ постоянно атакуют, проверяют, где ВСУ плохо закрепились, и пытаются восстановить утраченное положение, в частности юго-западнее Работино.
У Сил обороны есть успехи южнее Работино.
"Мы продолжаем наступательные действия и имеем частичный успех южнее Работино. Ну, враг пытается где-то на флангах беспокоить", - отметил Штупун.
Удары ATACMS по аэродромам
Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS.
Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.
В Офисе президента намекнули, что отныне ВСУ смогут бить по всей территории Крыма и Донбасса. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот этап "новой главой" в российско-украинской войне.
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