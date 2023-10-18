Как удары ATACMS по аэродрому в Бердянске помогут в наступлении: в ВСУ сделали прогноз

У ВСУ есть успехи южнее Работино, но враг постоянно пытается вернуть утраченные позиции.

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ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении / Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, командование Объединенных Сил ВС Украины

ВСУ ожидают уменьшения интенсивности авиаударов по позициям украинских военных на Таврическом направлении после атаки на аэродром в Бердянске.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона о последствиях ударов по аэродрому в Бердянске для украинского контрнаступления на Запорожском направлении.

В частности, вертолеты ВКС РФ до сих пор остаются большой опасностью для бронетехники ВСУ.

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"Вертолеты, например Ка-52, они имеют возможность бить с где-то 10 км. То есть, это большая опасность для нашей бронетехники", - сказал Штупун.

Однако у оккупантов после "хлопков" на аэродромах увеличилось "плечо" передвижения их авиации. ВСУ ожидают уменьшения количества авиаударов врага.

"Мы не скажем, что мы справились на 100% с этой проблемой, но сейчас подлет вертолетов, самолетов россиянам будет обходиться дороже, "плечо" передвижения будет больше. Если не в краткосрочной, то где-то в среднесрочной или в дальней перспективе мы ожидаем немножко уменьшения авиаударов", - пояснил спикер войск "Таврии".

Что происходит на Запорожском направлении

На этом участке фронта ВС РФ постоянно атакуют, проверяют, где ВСУ плохо закрепились, и пытаются восстановить утраченное положение, в частности юго-западнее Работино.

У Сил обороны есть успехи южнее Работино.

"Мы продолжаем наступательные действия и имеем частичный успех южнее Работино. Ну, враг пытается где-то на флангах беспокоить", - отметил Штупун.

Удары ATACMS по аэродромам

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и др.

В Офисе президента намекнули, что отныне ВСУ смогут бить по всей территории Крыма и Донбасса. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот этап "новой главой" в российско-украинской войне.

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