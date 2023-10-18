Сотни 'двухсотых' и куча разбитой техники: под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ

Наступление русских войск на северном фасе Авдеевского выступления закончилось для врага разбитой техникой и двухсотыми, количество которых измеряется сотнями.
Как проанализировали спутниковые снимки поля боя OSINT-аналитики сообщества DeepState, на указанном участке ВС РФ потеряли всего 63 единицы военной техники.
Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки и на подъезде к населенному пункту.
"На поле боя, несмотря на преимущество по всем пунктам, россияне проиграли бой. Конечно, трудно оценить потери врага в живой силе. Только на данном участке количество погибших оккупантов измеряется сотнями", - отметили аналитики.
Они подытожили, что указанная атака - это очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет превосходства в ней пытается добиться успеха на поле боя.
Впрочем, эту практику российские оккупанты практикуют постоянно.
Это все является следствием роста результативности взаимодействия аэроразведки и артиллерии, заключают аналитики.
Война в Украине - бои за Авдеевку
Российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя в настоящее время в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.
В этих штурмах россияне задействовали различные подразделения регулярной армии, снова привлекая так называемые Шторм-Z, которые состоят из преимущественно завербованных заключенных.
Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. В частности, оккупация города, отметил боец "Легиона Свобода" майор МВД Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.
Это также поможет врагу замедлить продвижение ВСУ в направлении Донецка и заставит украинское командование перебрасывать резервы с тех направлений, где сейчас у защитников есть территориальные успехи.
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