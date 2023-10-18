Хотят взять в окружение: армия РФ нацелилась на большой город на Харьковщине

За минувшие сутки на Купянском направлении враг провел 15 атак. Враг проводит акцентированое наступление вблизи Синьковки и Ивановки Харьковской области. Об этом сказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
"Лиманское направление пока противник не затрагивает, вероятно, из-за того, что ранее здесь изрядно получил на орехи от Сил обороны Востока и сейчас перегруппировывается и восстанавливается", - сказал Евлаш, добавив, что такая ситуация ненадолго.
Он также указал, что на интенсивность боевых действий существенно влияют погодные условия, особенно с учетом наступления сезона дождей. Это оказывает важное влияние на ход вражеских штурмовых операций, а также на общее использование авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Евлаш напомнил, что программа максимум у врага – полная оккупация Луганской и Донецкой областей.
В то же время, он подчеркнул, что ближайшей целью текущего наступления врага в восточной зоне является захват Купянска.
"Благодаря большому количеству техники и живой силе враг хочет добраться до Купянска и попытаться его окружить, а затем и захватить. Но мы имеем там мощный укрепрайон, мощные силы, которые сдерживают это нашествие. Противник не имеет там успехов и не будет иметь в будущем", - подчеркнул он.
Наступление на Купянск
Напомним, как ранее сообщал Главред, у российских войск нет безоговорочной инициативы и преимущества ни на одном из плацдармов, где РФ в последние дни активизировала наступление. Врагу придется оголять фланги под Бахмутом, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях российские военные применяют так называемые "мясные штурмы", рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "стальной кордон" подполковник Иван Шевцов.
Также, министерство обороны Великобритании сообщило, что за последние две недели произошло значительное усиление российской наступательной активности в направлении Купянск-Лиман.
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