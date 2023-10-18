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Хотят взять в окружение: армия РФ нацелилась на большой город на Харьковщине

Юрий Берендий
18 октября 2023, 14:43 обновлено 18 октября, 14:43
Целью наступления россиян в Харьковской области является окружение и майюутьне захват Купянска.
Солдаты, колонна
Армия РФ нацелилась на крупный город на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: ГУР, Генштаб

За минувшие сутки на Купянском направлении враг провел 15 атак. Враг проводит акцентированое наступление вблизи Синьковки и Ивановки Харьковской области. Об этом сказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Лиманское направление пока противник не затрагивает, вероятно, из-за того, что ранее здесь изрядно получил на орехи от Сил обороны Востока и сейчас перегруппировывается и восстанавливается", - сказал Евлаш, добавив, что такая ситуация ненадолго.

Он также указал, что на интенсивность боевых действий существенно влияют погодные условия, особенно с учетом наступления сезона дождей. Это оказывает важное влияние на ход вражеских штурмовых операций, а также на общее использование авиации и беспилотных летательных аппаратов.

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Евлаш напомнил, что программа максимум у врага – полная оккупация Луганской и Донецкой областей.

В то же время, он подчеркнул, что ближайшей целью текущего наступления врага в восточной зоне является захват Купянска.

"Благодаря большому количеству техники и живой силе враг хочет добраться до Купянска и попытаться его окружить, а затем и захватить. Но мы имеем там мощный укрепрайон, мощные силы, которые сдерживают это нашествие. Противник не имеет там успехов и не будет иметь в будущем", - подчеркнул он.

Наступление на Купянск

Напомним, как ранее сообщал Главред, у российских войск нет безоговорочной инициативы и преимущества ни на одном из плацдармов, где РФ в последние дни активизировала наступление. Врагу придется оголять фланги под Бахмутом, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В то же время, на Купянском и Лиманском направлениях российские военные применяют так называемые "мясные штурмы", рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "стальной кордон" подполковник Иван Шевцов.

Также, министерство обороны Великобритании сообщило, что за последние две недели произошло значительное усиление российской наступательной активности в направлении Купянск-Лиман.

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война в Украине Купянск Лиман
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