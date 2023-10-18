У ВСУ будет одно определяющее направление боев этой зимой – Мусиенко

От того, как будут происходить бои на востоке, будет зависеть также ситуация на юге. Но военный эксперт считает, что на юге инициатива будет в наших руках.

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ВСУ будут иметь одно определяющее направление боев этой зимой, считает Мусиенко/ коллаж: Главред, фото6 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, скрин

Большинство боевых действий этой зимой сосредоточится на востоке Украины – это направление будет определяющим с точки зрения боев.

Такое мнение высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду. Он отметил, что основной задачей украинских военных на холодный период будет истощение российской оккупационной армии.

"Большинство боевых действий сосредоточится на востоке – он будет определяющим направлением с точки зрения боев. Эти действия будут связаны с тем, что задача украинских сил будет в уничтожении как можно большего количества сил и средств врага. То есть истощить его, но при этом не истощиться самим (или минимизировать последствия от такого истощения)", – отметил военный эксперт.

Что может происходить зимой на юге

Но несмотря на то, что основные боевые действия будут сосредоточены на востоке Украины, на юге также могут быть определенные "неожиданности" в пользу украинских военных, считает эксперт.

"Что касается юга, то нам стоит ожидать определенных неожиданностей – они действительно могут быть в нашу пользу. Определенные операции там могут быть проведены – не с такими большими ресурсами, но у нас остаются для этого определенные шансы. Поэтому какие-то стремительные прорывы с нашей стороны теоретически возможны, но практически всё будет понятно из того, насколько мы втянемся в бои на востоке и нужно ли нам будет привлекать ресурсы для них", – сказал Мусиенко.

От того, как будут происходить бои на востоке, будет зависеть и то, как на юге может меняться характер ведения боевых действий. Но военный эксперт считает, что на юге инициатива будет на нашей стороне.

"Не исключено, что враг может усилить обстрелы правобережья Херсонщины, которые есть уже сейчас, концентрировать там определенные войска с целью демонстрации того, что они что-то могут готовить. Но ведь и мы не прекращаем проведение определенных операций с правого на левый берег Днепра – рейды диверсионных групп происходят там постоянно. И сценарий форсирования Днепра и попытки зайти с фланга для врага малореален. А если даже и попробуют, то этот вариант обречен на поражение", – отметил Мусиенко.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

Война в Украине

Напомним, в ОП описали основные цели РФ на данный момент. Диктатор пытается решить несколько основных проблем, которые преследуют сейчас РФ. В частности, он хочет использовать в свою пользу ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили самую крупную атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя в настоящее время в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил важность Авдеевки для Путина. По его словам, настоящая цель противника заключается в захвате оборонительных рубежей Сил обороны Украины на этом направлении накануне зимней кампании. Виктор Ягун сообщил, что враг продолжает сгонять в Авдеевку всё больше техники и личного состава.

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