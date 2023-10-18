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Сразу 18 пропущенных: новые детали дроновой атаки СБУ в Курской области

Юрий Берендий
18 октября 2023, 12:05 обновлено 18 октября, 12:05
СБУ нанесли удар по полевому лагерю в Курской области. На момент атаки там находилось до 3 тысяч военных из России и примерно 80 единиц техники.
Дроны, взрыв
Дроны, взрыв / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, скриншот с видео воздушных сил Вооруженных сил Украины

Служба Безопасности Украины нанесла 18 дроновых ударов по Курской области. Целью атаки в ночь на 18 октября стал военный лагерь неподалеку от аэродрома Халино. Об этом сообщает издание "Украинская правда"со ссылкой на источники в СБУ.

Появились детали атаки СБУ:

Скриншот
Скриншот

Смотрите видео атаки СБУ на полевой лагерь в Курской области:

видео дня

Согласно информации источников, в ночь на 18 октября Служба безопасности организовала "Бавовну" в полевом лагере российской армии возле села Постоялые дворы.

Также, по данным СБУ, неподалеку от военного аэродрома "Халино" располагались до 3 тысяч военных из России и примерно 80 единиц военной техники.

"Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потерь нет".

Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется.

"Бавона" на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, стали известны подробности удара беспилотников по химическому заводу по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области в РФ. В атаке, которая произошла в ночь с 12 на 13 октября, были задействованы два дрона-камикадзе, один из которых, как утверждают россияне, якобы удалось "обезвредить"

Также, рано утром 5 октября в нескольких районах Курской области РФ прогремели взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов на объекты инфраструктуры.

В то же время, в России не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому оккупанты перебрасывают технику из других регионов, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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