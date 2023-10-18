Сразу 18 пропущенных: новые детали дроновой атаки СБУ в Курской области

Служба Безопасности Украины нанесла 18 дроновых ударов по Курской области. Целью атаки в ночь на 18 октября стал военный лагерь неподалеку от аэродрома Халино. Об этом сообщает издание "Украинская правда"со ссылкой на источники в СБУ.
Появились детали атаки СБУ:
Смотрите видео атаки СБУ на полевой лагерь в Курской области:
Согласно информации источников, в ночь на 18 октября Служба безопасности организовала "Бавовну" в полевом лагере российской армии возле села Постоялые дворы.
Также, по данным СБУ, неподалеку от военного аэродрома "Халино" располагались до 3 тысяч военных из России и примерно 80 единиц военной техники.
"Всю ночь россияне из окрестных сел обсуждали в соцсетях звуки взрывов. Хотя очень странно, как они их могли слышать, ведь российские власти отрапортовали, что ПВО "сбила все беспилотники" и "потерь нет".
Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется.
"Бавона" на территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, стали известны подробности удара беспилотников по химическому заводу по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области в РФ. В атаке, которая произошла в ночь с 12 на 13 октября, были задействованы два дрона-камикадзе, один из которых, как утверждают россияне, якобы удалось "обезвредить"
Также, рано утром 5 октября в нескольких районах Курской области РФ прогремели взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов на объекты инфраструктуры.
В то же время, в России не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому оккупанты перебрасывают технику из других регионов, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Другие новости:
- В "Укрэнерго" рассказали, какой финт позволит избежать блэкаутов из-за обстрелов
- Россия накапливает ракеты: разведка Британии предупредила о массированных обстрелах
- РФ сделала паузу в обстрелах Киева: Жданов назвал две причины