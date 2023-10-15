Служба безопасности Украины нанесла меткий удар по подстанции на Белгородчине

Дроны Службы безопасности Украины поразили электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области – объект питал объекты вражеской российской армии.

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СБУ / Скриншот соцсети

Служба безопасности Украины провела атаку дронами по электроподстанции Красная Яруга в Белгородской области. Подстанция питали объекты российских оккупационных войск. Цель поражена успешно.

Как сообщает Obozrevatel, в спецслужбе подтвердили атаку 13 октября на электрическую подстанцию в Белгородской области. К объекту были подключены военные объекты российских оккупационных подразделений.

"Пока российское минобороны рассказывает, как "уничтожило очередные украинские беспилотники" в Белгородской области, наши источники в СБУ предоставили видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга. Именно к ней, в том числе, были подключены военные объекты врага. На видео видно, как дроны метко отработали по цели", - указано в сообщении.

видео дня

Смотрите видео удара СБУ по подстанции в Белгородской области:

СБУ поразила элекстроподстанцию Красная Яруга в Белогородской области России / Скриншот Главред

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