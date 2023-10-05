СБУ в Курской области влупила дронами: на военных объектах "блэкаут" - СМИ

В четверг, 5 октября, СБУ атаковала беспилотниками электроподстанцию в Курской области, в результате чего без электроэнергии остались важные военные объекты РФ. Об этом сообщает портал NV со ссылкой на свои источники в спецслужбе.
Согласно информации источников, военные объекты страны-агрессора были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково. Именно ее и атаковала дронами СБУ.
Причем за последние недели, это уже не третий по счету "блэкаут" в Курской области. Предыдущий был 29, а до этого — 26 сентября. Тогда оказались поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты российской агрессорской армии.
Удары по российским аэродромам
Ранее сообщалось о том, что появились снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛА. В результате атаки на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа один бомбардировщик РФ Ту-22М3 мог быть уничтожен.
Напомним, диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Группы диверсантов действовали в глубине РФ в координации с ГУР Минобороны.
Ранее появились новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР.
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