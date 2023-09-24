Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

Украинский беспилотник атаковал здание ФСБ в Курске. Об этом сообщает портал "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в Главном управлении разведки Минобороны.
"Российские чиновники сообщают, что в результате атаки якобы "незначительно пострадала крыша". Но очевидно, что это не так. Там прямое попадание", - рассказал собеседник.
По данным журналистов, операцию организовало ГУР. Однако в военной разведке, по обыкновению, не подтверждают, но и не отрицают свою причастность.
До того губернатор Курской области страны-агрессора РФ Роман Старовойт писал в Telegram ‒ украинский беспилотный летательный аппарат атаковал административное здание в Центральном округе.
По его словам, в результате атаки якобы незначительные повреждения получила крыша здания.
Удары по российским аэродромам
Ранее сообщалось о том, что появились снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛА. В результате атаки на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области 19 августа один бомбардировщик РФ Ту-22М3 мог быть уничтожен.
Напомним, диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Группы диверсантов действовали в глубине РФ в координации с ГУР Минобороны.
Ранее появились новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР МОУ.
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