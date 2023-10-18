"Это зона смерти": россияне готовятся "сдать" ключевой город - офицер ВСУ

Офицер ВСУ сообщил, что у российских войск не осталось ни единого шанса удержать город Бахмут. По его словам, вывод армии РФ из города лишь вопрос времени.

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Россияне готовятся "сдать" ключевой город - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, УНИАН

Для российских сил ситуация в районе Бахмута набирает очень неблагоприятный характер. Противник тратит все доступные ресурсы на этом направлении, но он не способен остановить продвижение Сил обороны Украины. Об этом в эфире 24 канала сообщил офицер ВСУ Арти Грин.

Украинские военные нашли эффективный метод проведения боевых операций, который в течение последних нескольких месяцев привел к успешным результатам. По его словам, мы оттолкнули врага далеко от трассы Бахмут-Константиновка.

Наши войска сейчас контролируют железнодорожный путь, что дает нам преимущество, ведь через него просматривается поле к дороге на Горловку. Это усложняет задачу оккупантам еще больше.

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"По сути это уже "зона смерти". Следующий рубеж, за который они могут цепляться, это посадки вдоль этой автомобильной дороги", – рассказал военнослужащий.

Русские столкнулись с дополнительной трудностью: чем больше войск они направляют на этот сектор, тем большие потери они несут. Однако им трудно остановить наше продвижение.

"Очевидно, что мы применяем тактику, которая дает эффект. Поэтому надо все проанализировать и использовать похожую тактику везде", – подчеркнул Арти Грин.

Враг осознает свою неспособность справиться с наступлением Вооруженных Сил Украины. Офицер отмечает, что по завершении нашего продвижения, у оккупантов не останется безопасных коммуникационных маршрутов для доставки провизии в Бахмут.

"Выход из города практически неизбежен. Вопрос только во времени. Наша тактика небыстрая, потому что речь идет не о прорыве, а противник бросает все больше войск", – подчеркнул офицер ВСУ.

Боец ВСУ отмечает, что потери Сил обороны намного меньше потерь противника. Таким образом, россиянам не остается другого варианта, как покинуть Бахмут, и они осознают, что этот процесс неотвратим.

"Возможно, ситуацию с Авдеевкой развернули, чтобы когда они потеряют Бахмут, то, например, могли говорить, что сдали кучу камней, которые остались на месте Бахмута, но вместо этого взяли Авдеевку, потому что она пригород Донецка. ",- сказал Арти Грин.

По мнению офицера, район Бахмута является очень удобным, как для обороны, так и для наступления именно с западной и северо-западной стороны.

"Надо продолжать, кто бы что ни говорил, потому что там идет методичная и грамотная работа на тактическом уровне. И она приведет к тому, что Бахмут оставят", – подчеркнул офицер ВСУ.

Наступление ВСУ на Донбассе

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы подразделений Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия на южном направлении в районе Бахмута Донецкой области, сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

С тем, российские оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут в Донецкой области и отодвинуть от города Вооруженные Силы Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

Также, увольнение населенного пункта Андреевка является одной из частей контрнаступления Сил обороны Украины в районе Бахмута.

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