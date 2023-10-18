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Что ждет уклонистов за границей и студентов старше 30-ти: у Зеленского дали ответ

Андрей Ганчук
18 октября 2023, 15:23 обновлено 18 октября, 15:29
Украине вряд ли удастся массово экстрадировать из Европы мужчин, которые незаконно выехали из страны во время военного положения, считает Федор Вениславский.
Студенты, граница, мобилизация
В Украине пока не собираются наказывать военнообязанных, которые выехали из страны во время войны, а студентов за 30 не лишат отсрочки - Вениславский / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, Генштаб ВСУ

Лица, которые во время полномасштабной войны агрессора России против Украины незаконно выехали за границу, вряд ли будут привлечены к ответственности. Также вряд ли отменят отсрочку для студентов, которые старше 30 лет и поступили в университеты после начала войны. Об этом заявил представитель президента в парламенте и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

Как сообщает BBC, он рассказал о том, что в Раде планировали зарегистрировать законопроект, предусматривающий ответственность для лиц, которые выехали за границу без должных оснований.

Впрочем, такую инициативу так и не запустили, а Киев вряд ли экстрадирует мужчин, выехавших в другие страны после войны.

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"Я был искренне убежден, что это возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение – мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину… Сейчас этого не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Поэтому наказание может иметь обратный эффект. Офис Генерального прокурора должен обращаться в компетентный орган страны пребывания с запросом о возвращении. И только тогда можно говорить о каких-то принудительных возвратах граждан. Но надеяться, что это будет массово – нет таких оснований", - объяснил ситуацию Вениславский.

Отсрочку для студентов старше 30 лет не отменят

В начале сентября власти собирались запустить инициативу, которая предполагала бы лишение отсрочки мужчин, которые после 30 лет решили стать студентами и поступили в ВУЗы, когда началась полномасштабная война.

По словам депутата, инициатива "забуксовала" и вряд ли этот вопрос будет решаться в ближайшее время.

"Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорока-пятидесяти лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование – второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня, как для юриста, форма избежать призыва по мобилизации… На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, – мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос нужно решать, я думаю, в этом нет сомнений. Когда это будет, как это будет – посмотрим", - подчеркнул Федор Вениславский.

Могут ли мобилизовать студентов в Украине

Право на отсрочку от срочной службы и общей мобилизации во время военного положения в Украине предоставляется студентам на весь срок обучения. Мобилизовать студентов могут только по их собственному желанию.

В начале сентября в Раде появился законопроект, в результате принятия которого лица, которые стали студентами в 2022 году в возрасте после 30 лет, лишались бы права на отсрочку. Таких студентов могли бы мобилизовать.

Кроме того, был зарегистрирован еще один законопроект №9672. Там уже нет возрастного критерия и предусмотрена отсрочка от мобилизации для студентов после 30 лет, которые поступили на дефицитные специальности.

Адвокат Ростислав Кравец подтвердил информацию, согласно которой студенты старше 30 лет имеют право на отсрочку от мобилизации. По его словам, речь идет о студентах дневной и дуальной форм обучения.

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Верховная Рада студенты мобилизация в армию Федор Вениславский
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