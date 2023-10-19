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Ракеты ATACMS "подорвут" планы войск РФ: в ВСУ указали на важную деталь

Андрей Ганчук
19 октября 2023, 15:03 обновлено 19 октября, 15:09
Оккупационные войска агрессора России "собрались" полностью захватить Луганскую область и сделали эту цель приоритетной, сказал спикер ВСУ Илья Евлаш.
ATACMS, войска РФ
Ракеты ATACMS - мощное оружие, которое меняет "правила игры" на поле боя, - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Дальнобойные ракеты ATACMS на балансе армии Украины существенно меняют правила игры на поле боя. Российским оккупантам придется все дальше отодвигать свои склады и аэродромы, а их логистика заметно осложнится. Захватчики "намереваются" оккупировать всю Луганскую область и сделали направление для себя приоритетным. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ракеты ATACMS существенно меняют правила игры на поле боя. Враг вынужден будет еще дальше отодвинуть свои склады с оружием и боеприпасами, а также аэродромы.

"Появление такого мощного оружия как ATACMS является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, потом стали Patriot", - сказал Евлаш и добавил, что применение ракет подорвет логистику российских войск.

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Кроме того, он добавил, что российские оккупационные подразделения будут терять время, поскольку им придется искать новые места для размещения складов.

Также Илья Евлаш подчеркнул, что Россия на данном этапе поставила своим оккупантам "задачу" по оккупации всех районов Луганской области. Однако захватчиков ждут проблемы в связи с получением Украиной американских ракет дальнего радиуса действия.

Украина получила ATACMS и применяет их на поле боя

17 октября журналисты BBC со ссылкой на свои источники сообщили, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. По их данным, украинские войска нанесли удар по позициям врага в оккупированных Бердянске и Луганске. Войска РФ, вероятно, не были готовы к таким атакам.

Применение ATACMS на поле боя подтвердил президент Зеленский. Гарант отметил, что ракеты, которые передал Киеву Вашингтон, уже показали себя. Зеленский поблагодарил американцев за помощь.

В Белом доме подтвердили передачу Украине ATACMS. В частности, представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон сказал, что Киеву передали ракеты дальностью 160 км. В Вашингтоне ожидают, что благодаря таким ракетам возможности ВСУ на фронте усилятся.

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ВСУ войска России война России и Украины ATACMS
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