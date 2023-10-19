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Украина получит еще больше ATACMS, цель – ракеты с дальностью на 300 км – Кулеба

Андрей Ганчук
19 октября 2023, 15:41 обновлено 19 октября, 15:45
США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе в рамках договоренностей Зеленского и Байдена, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба, ATACMS
В будущем Украина надеется получить ATACMS на 300 км - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скриншот YouTube

Соединенные Штаты Америки будут отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе и в большем количестве в рамках договоренностей президента Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена, которые были достигнуты в сентябре. Есть надежда, что в будущем Киеву передадут и ракеты с дальностью пуска 300 километров. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что Штаты теперь постоянно будут передавать Украине ATACMS. Это результат сентябрьских договоренностей Зеленского и Байдена.

"Если прочитать между строк выступление президента Зеленского после встречи с Байденом, из него можно было бы понять, что принято очень важное решение... Поэтому благодарим Соединенные Штаты за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", - сказал Кулеба.

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Также Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в будущем Украине передадут и ATACMS с радиусом дальнего действия 300 км.

Украина получила ATACMS и бьет ими по войскам РФ

Журналисты BBC 17 октября сообщили о первом применении ракет ATACMS по войскам РФ. В частности, ВСУ нанесли удар по оккупантам в захваченных Бердянске и Луганске. Отмечалось, что вражеские силы не ожидали атаки.

Президент Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS на поле боя. Он поблагодарил США за помощь и добавил, что американские ракеты уже показали себя на фронте.

Стало известно сколько ракет ATACMS могла получить Украина. По данным The New York Times, Киеву передали 20 ракет. ATACMS передавались тайно, чтобы российские оккупанты не смогли нанести удар.

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новости США военная помощь Дмитрий Кулеба война России и Украины ATACMS
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