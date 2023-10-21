РФ применяет тактику 'кротов': под Авдеевкой роют тоннели, чтобы подобраться к ВСУ

Российская оккупационная армия применяет новую тактику, чтобы подобраться к позициям ВСУ, сообщил Антон Коцуконь.

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Оккупанты роют тоннели под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБР, скриншот: deepstatemap.live

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь рассказал, что вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов" - хотят подобраться незаметно к позициям ВСУ.

Он отметил в эфире телемарафона "Єдині новини", что оккупационные войска РФ не оставляют попыток оцепить Авдеевку, даже несмотря на значительные потери.

"Копают тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а во-вторых, чтобы где-то вынырнуть поближе к нашим позициям неожиданно", - отметил спикер. видео дня

Ситуация в Авдеевке: что известно

Напомним, что 18 октября ВСУ отразили самую большую атаку РФ в районе Авдеевки . Мэр Авдеевки сообщил о "затишье". Российские оккупанты выдохлись. Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию в Авдеевском направлении.

ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой . Россия не учитывает безумные потери в войсках и средствах в боях за Авдеевку, потому что оккупация города является "политической задачей" ВС РФ.

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке . Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Стрелковые бои слышны круглосуточно. оккупанты готовят из всего, что у них есть, сообщил мэр Авдеевки.

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