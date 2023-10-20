'Ворота ко всей Донетчине': в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

Оккупанты не считаются с уменьшением своих человеческих и технических ресурсов, подчеркнул Петр Черник.

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За Авдеевку ведутся тяжелые бои / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, АрмияInform

Эксперт, полковник Петр Черник рассказал, что Вооруженным силам Украины крайне важно в стратегическом плане удерживать Авдеевку. Это город важной значимости для Украины.

"После последних колоссальных потерь под Авдеевкой, к сожалению, у россиян есть возможность восстановиться. Да, на их складах еще могут быть где-то 10 тысяч единиц танков и другой бронетехники. Возможно, когда дойдет дело и до Т-34. Не забываем, что они еще декларируют мобилизационный ресурс: от полутора до трех миллионов. Бои за Бахмут ярко продемонстрировали, что классическую "жуковщину" они будут и дальше применять", - рассказал офицер ВСУ для "Арміяінформ".

По его мнению, оккупанты не считаются с уменьшением своих человеческих и технических ресурсов. Ведь их стратегическая цель не изменилась с начала войны и заключается в ликвидации украинской государственности.

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"Пока они хотят реализовать хотя бы свои задачи минимум - выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Здесь Авдеевка является воротами выхода оккупантов на всю Донетчину. Думаю, что Путин отдал соответствующий приказ. Ему нужны успехи любой ценой, учитывая предстоящие президентские выборы . Поэтому нам крайне важно в стратегическом плане удерживать Авдеевку", - отметил Черник.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются оцепить Авдеевку . Барабаш сообщил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области очень тяжелая. Российская оккупационная армия со вчерашнего дня уже сутки штурмует.

Российское командование бросило своих солдат под Авдеевкой . Происходит самоубийство русской армии под Авдеевкой. Представитель Украинской добровольческой армии сообщил о деталях боев на этом направлении.

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