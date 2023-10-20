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Украинские военные прорвались вперед на 4 направлениях: дошли до линии обороны РФ

Юлия Куришко
20 октября 2023, 09:59 обновлено 20 октября, 10:16
Силы обороны Украины продвинулись через железнодорожные пути в неопределенных районах к югу от Бахмута.
Украинские военные прорвались вперед на 4 направлениях: дошли до линии обороны РФ
Украинские военные продвигаются вперед на фронте / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

В американском Институте изучения войны сообщили, что во время продолжения контрнаступательных действий украинские войска 19 октября продвинулись к югу от Бахмута и в западной части Запорожской области.

Аналитики ISW в отчете со ссылкой на украинского военного указали, что ВСУ достигли неизвестного успеха вблизи:

  • Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута),
  • Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута),
  • Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута),
  • продвинулись к оборонительной линии оккупантов в направлении опытного (3 км к югу от Бахмута).

Продвижение ВСУ

Аналитики также обратили внимание на заявление 18 октября от представителя восточной группировки украинских войск Ильи Евлаша. Он сказал, что Силы обороны Украины продвинулись через железнодорожные пути в неопределенных районах к югу от Бахмута.

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В то же время в тот же день российские источники утверждали, что ВСУ пересекли железнодорожный путь в Клещиевке. Аналитики проинформировали, что пока не видели визуального подтверждения того, что украинские бойцы действуют по этой железнодорожной линии.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ наступают и продвигаются на двух направлениях. Украинские бойцы продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступают на Мелитопольском и бахмутском направлениях.

ВСУ уничтожили огромный полевой склад оккупантов. Украинские военные уничтожают россиян на южном направлении. Бойцы Нацгвардии разбомбили большой полевой состав российских оккупантов.

ВСУ отходят, а затем уничтожают россиян артой. Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на вечер 19 октября снова обострилась, подтвердил мэр города Виталий Барабаш и сообщил о новом наступлении.

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