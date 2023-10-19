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ВСУ отходят, а затем уничтожают россиян артой: в РФ заныли из-за неудач под Авдеевкой

Яна Ставская
19 октября 2023, 17:37 обновлено 19 октября, 18:01
В то же время ситуация в городе и вокруг него обостряется, констатируют и военные, и местные чиновники.
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Россияне ведут бои под Авдеевкой, не считаясь с собственными потерями / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские Z-блогеры пожаловались на огромные потери на Авдеевском направлении и признали, что новое наступление ВС РФ "не стоит тех потерь". Между тем ситуация на этом участке фронта по состоянию на вечер 19 октября снова обострилась, подтвердил в эфире телемарафона мэр города Виталий Барабаш.

В российских Telegram-каналах растет недовольство в связи с, по утверждениям самих роспропагандистов, заведомо безуспешным наступлением под Авдеевкой.

В частности, "военкоров" не устраивают потери, которые понесли оккупанты. Кроме того, z-блогеры ноют, что армию захватчиков бросили на один из наиболее укрепленных ВСУ участков фронта.

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К слову, ранее представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя сумасшедшие потери ВС РФ, отметил, что для РФ наступление на Авдеевку является скорее "политическим решением" - российское командование отнюдь не беспокоят потери, которые могут понести их войска.

"Об успехах с нашей стороны говорить не приходится. Весь театр боевых действий - это четыре лесопосадки. Если и удается выбить противника из линии обороны, то потом они (ВСУ - Главред) полностью уничтожают все окопы артиллерией и танками", - признал один из "военкоров".

Также пропагандист пожаловался, что из-за подобных обстрелов "позиции становится невозможно удерживать". Все, чего якобы "достигли" российские войска, - это, по его словам, "увеличение серой зоны".

"Текущие результаты наступления, которое уже идет 10 дней, никак не стоят понесенных потерь", - написал z-блогер.

Он добавил, что оккупантов бросили на "наиболее укрепленный ВСУ участок фронта", а российское командование не позаботилось о контрбатарейной борьбе или превосходстве снарядов.

ВСУ отходят, а затем уничтожают россиян артой: в РФ заныли из-за неудач под Авдеевкой
Фото: скриншот

Ситуация под Авдеевкой обостряется

Впрочем, ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. И военные, и власти на месте подтверждают активизацию оккупантов в районе Авдеевки.

Спикер войск "Таврии" Александр Штупун констатировал, что россияне продолжают попытки окружить город, ведут штурмы при поддержке авиации.

А глава ГВА Авдеевки Барабаш заявил, что после "затишья " в городе фиксируют новое обострение, обстрелы продолжались всю ночь, а с позиций круглосуточно слышны стрелковые бои.

"Условное снижение градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, закончилось, вчера мы наблюдали наоборот обострение, увеличилось количество обстрелов территории громады, увеличилось количество авиаракетных ударов", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что армия РФ пытается найти "лазейку" в обороне Вооруженных Сил Украины. В Авдеевку из-за ожесточенных боев не завозят гуманитарную помощь, но в городе есть запасы.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку.

Недавно на этом направлении ВСУ разбили бронированный "кулак" оккупантов. Враг, по данным OSINT-аналитиков и ГУР, потерял 63 единицы техники, однако цифры могут быть намного выше.

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. В частности, оккупация города, отметил боец "Легиона Свобода" майор МВД Максим Морозов, открыла бы путь для врага для дальнейшего продвижения на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

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