Россияне безумно боятся: в ВСУ раскрыли детали новой тактики ударов авиации РФ

В течение последней недели Россия понесла значительные потери в авиации. Пилоты вертолетов Ка-52 начали совершать атаки с гораздо больших расстояний.

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В ВСУ раскрыли детали новой тактики ударов авиации РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео Минобороны РФ, УНИАН

Российские войска применяют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 с расстояния, чтобы не залетать в зону поражения украинской противовоздушной обороны. Об сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио Свобода.

"На данном этапе мы их уничтожаем ракетными ударами. Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Эффективность тех вертолетов на большой дальности намного ниже, чем если бы они подлетали ближе. Россияне просто боятся сейчас", - рассказал Штупун.

Ранее он утверждал, что вертолеты Ка-52 представляют угрозу для украинской бронетехники, поскольку могут атаковать с расстояния примерно 10 километров. Тогда же он указывал, что возможная атака на аэродром в оккупированном Бердянске, где базировались вертолеты Ка-52, может в дальнейшем снизить количество российских авиаударов на этом фронтовом участке.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, военный обозреватель Денис Попович рассказал, что российская оккупационная армия не имеет достижений районе Авдеевки Донецкой области. Россияне понесли огромные потери, а продвижение тактического плана не соответствуют их цене.

В то же время, Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников на Западе в первой половине 2024 года. Для того чтобы Киеву передали самолеты, нужно завершить обучение пилотов и подготовить нужную инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ сбили уже пятый за 10 дней вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

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