'Наступление РФ на Авдеевку': эксперт раскрыл огромные потери и провал армии России

Ничего нового российские оккупанты не показали во время этого наступления на Авдеевку, считает Попович.

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Оккупанты понесли большие потери в районе Авдеевки / коллаж: Главред, фото: 53-отдельная механизированная бригада, командование Объединенных сил ВСУ

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что российская оккупационная армия не имеет достижений районе Авдеевки Донецкой области. Россияне понесли огромные потери, а продвижение тактического плана не соответствуют их цене.

"Я вообще не вижу никаких достижений со стороны противника. Там были тактические продвижения возле Красногоровки, это на северном фасе в сторону от Клещиевки. Конфигурация фронта в районе Авдеевки теоретически позволяла оккупантам осуществить окружение этого города. Они попытались это сделать, начав наступательную операцию 10 октября. Но, по сравнению с теми потерями, которые там понесли, а это несколько тысяч военнослужащих, погибших в боях за террикон, как за доминирующую высоту над этими местами", - об этом Попович заявил в в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт считает, что продвижение тактического плана, которых сумели добиться оккупанты - это фактически расширение серой зоны. По всем параметрам можно говорить о провале наступления РФ на Авдеевку. Ничего нового российские оккупанты не показали во время этого наступления.

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"Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Но я бы констатировал провал наступления армии РФ в районе Авдеевки практически по всем параметрам. Вполне возможно, что они попытаются атаковать там снова. Но очень похоже на то, что все это перешло в позиционную войну. Собственно говоря, в то состояние, в котором они находились до своей попытки наступать", - рассказал военный обозреватель.

Попович замечает, что россияне знали о мощном укрепрайоне, который строился на протяжении всего периода войны - с 2014-го.

Ситуация в районе Авдеевки

Напомним, что ВСУ отбили самую крупную атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец. Барабаш сообщил, что сейчас наблюдается так называемое "затишье". Российские оккупанты выдохлись. Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении.

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки. По словам представителя Генштба, Силы обороны уверенно истощают наступательный потенциал российских захватчиков.

Мусиенко рассказал, удастся ли России взять Авдеевку в окружение. Опыт ведения боевых действий за эти 600 дней продемонстрировал, что украинские войска избежали потенциальных окружений везде, где были такие угрозы.

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