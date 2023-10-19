ВСУ сбили пять российских Су-25: Тарнавский рассказал об успехах на фронте

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задачи.

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ВСУ уничтожили 5 российских Су-25 / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ сбили уже пятый за 10 дней вражеский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

"Имеем частичный успех юго-западнее ивового, что на Запорожье. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, провел 34 боевых столкновения и совершил 930 артиллерийских обстрелов", - отметил Тарнавский в своем Telegram.

Командующий сообщил, что в Токмаке Запорожской области, используя гражданских в качестве живого щита, российские террористы массово расселяются в многоэтажных домах, в квартирах, где проживает местное население.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задачи.

"Общие потери врага составили 322 человека. Уничтожено 43 единицы военной техники противника. В частности, 3 танка, 3 ББМ, 12 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 13 БПЛА, 5 единиц автомобильной и 2 - специальной техники оккупантов", - добавил Тарнавский.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что партизаны проникли на военный аэродром и раскрыли, где Россия прячет свои истребители от ВСУ. Россияне перебросили свои самолеты на аэродром "Сокол" под Нижним Новгородом, чтобы сохранить их от атак ВСУ.

ВСУ имеют частичный успех вблизи Работиного. Российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения и совершили 799 артобстрелов. Силы обороны в течение суток выполнили 1412 огневых задач.

ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая". Российский наемник и террорист Александр "Бабай" Можаев участвовал в оккупации Крыма. Террорист был уничтожен украинской армией на Запорожском направлении.

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