В Украине приняли на вооружение танки Leopard: предназначены для прорыва позиций РФ

Танки "Leopard" модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника.

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В Украине приняли на вооружение танки Leopard / коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, 36-я ОМБП

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки немецкого производства Leopard трех модификаций. Речь идет о "Леопардах" 2А6, 2А5 и 1А5.

В Минобороны Украины сообщили, что приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Рустем Умеров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5 были получены Украиной от западных партнеров в рамках военной и оборонной помощи. В Минобороны отметили, что "Леопарды" эффективно зарекомендовали себя в боях.

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"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны обратили внимание, что танки "Leopard" модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Напомним, что американские супертанки Abrams уже в Украине. Издание The New York Times отмечает, что танки, которые были отправлены в Украину, были первыми из 31, которые обещала администрация президент США Байдена.

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя. сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму. Причина этого - противотанковые заминированные поля.

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