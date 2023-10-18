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Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

Алина Дембицкая
18 октября 2023, 21:09 обновлено 18 октября, 21:09
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 288 своих солдат, причем три оккупанта попали в плен.
Тарнавский, ВСУ
ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Telegram Тарнавский

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков на Таврическом направлении. За сутки оккупанты потеряли 288 своих солдат, а также самолет и другую военную технику. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

"Таврическое направление. Уничтожен вражеский самолет. Также воины ОСГВ "Таврия" продолжают наступление – имеют частичный успех южнее Работино", - отметил Тарнавский.

По его словам, в целом российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 27 авиационных ударов, провели 33 боевых столкновения и совершили 799 артобстрелов.

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В то же время Силы обороны в течение суток выполнили 1412 огневых задач. Общие потери врага составили 288 человек, причем три захватчика попали в плен.

"Уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности, 5 ББМ, 4 артиллерийские системы, 1 самолет, 3 БПЛА, 2 единицы автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага", - подытожил успехи украинской армии командующий направления.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал контрнаступление Украины успешным и отметил, что сейчас можно наблюдать начало битвы за аннексированный Крым.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что у Украины есть все, что нужно ВСУ и Силам обороны для продолжения контрнаступления, в частности в условиях холодного периода. Украина и партнеры еще раз пересмотрели зимний период, чтобы распланировать на эти три месяца необходимые поставки, сказал глава Минобороны.

В то же время российский диктатор Владимир Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры. Кремлевский директор "не увидел" результатов контрнаступления Сил обороны Украины и больших потерь в рядах российских оккупационных войск.

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