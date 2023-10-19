Где Россия прячет свои истребители от ВСУ: партизаны проникли на военный аэродром

Россия перебросила свои истребители под Нижний Новгород, чтобы сохранить их от атак ВСУ.

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Где Россия прячет свои истребители / коллаж: Главред, фото : t.me/atesh_ua

Партизанское движение "АТЕШ" проникло на российский военный аэродром возле поселка Восток под Нижним Новгородом, где Россия спрятала свои боевые истребители.

Как сообщили партизаны в своем Telegram, что россияне перебросили свои истребители на аэродром "Сокол" под Нижним Новгородом, чтобы сохранить их от атак ВСУ.

"Наши информаторы сообщают, что на аэродроме размещены боевые истребители, которые были передислоцированы подальше от границы Украины для их сохранения. А также те, что проходят ремонт", - отметили партизаны. видео дня

Агенты дали координаты аэродрома - 56.323425, 43.8075062 и заявили, что перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты.

Местонахождение истребителей РФ / фото: t.me/atesh_ua

Напомним, что партизаны "Атеш" сообщили, что Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ. Партизаны передали информацию о передвижении вражеской техники"в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".

Россияне изменили тактику обстрелов и "хоронят военные корабли за гражданскими судами". За устойчивой тактикой оккупантов скрываются за гражданскими. То есть гражданское судоходство становится для них прикрытием, отметила Гуменюк.

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