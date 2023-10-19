Где Россия прячет свои истребители от ВСУ: партизаны проникли на военный аэродром

Партизанское движение "АТЕШ" проникло на российский военный аэродром возле поселка Восток под Нижним Новгородом, где Россия спрятала свои боевые истребители.
Как сообщили партизаны в своем Telegram, что россияне перебросили свои истребители на аэродром "Сокол" под Нижним Новгородом, чтобы сохранить их от атак ВСУ.
"Наши информаторы сообщают, что на аэродроме размещены боевые истребители, которые были передислоцированы подальше от границы Украины для их сохранения. А также те, что проходят ремонт", - отметили партизаны.видео дня
Агенты дали координаты аэродрома - 56.323425, 43.8075062 и заявили, что перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты.
Напомним, что партизаны "Атеш" сообщили, что Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ. Партизаны передали информацию о передвижении вражеской техники"в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".
Россияне изменили тактику обстрелов и "хоронят военные корабли за гражданскими судами". За устойчивой тактикой оккупантов скрываются за гражданскими. То есть гражданское судоходство становится для них прикрытием, отметила Гуменюк.
Больше интересных новостей:
- "С-300 долетает за 42 секунды": в ОВА рассказали детали жестокой атаки РФ по Запорожью
- В Украине приняли на вооружение танки Leopard: предназначены для прорыва позиций РФ
- Военный эксперт предупредил, где могут состояться мощные штурмы оккупантов