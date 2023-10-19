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Военный эксперт предупредил, где могут состояться мощные штурмы оккупантов

Юлия Куришко
19 октября 2023, 04:15
Мусиенко заявил, что прошедшие осень и зима продемонстрировали, что враг искал варианты по всей линии фронта.
Военный эксперт предупредил, где могут состояться мощные штурмы оккупантов
Мусиенко раскрыл, где РФ может наступать еще / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

В интервью Главреду военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, кроме Авдеевки и Купянска, есть сейчас участки фронта, где Россия может начать похожие штурмы.

"Не исключено, что это может быть район Угледара, Бердянское направление, район Старомайорского, где наши силы ведут наступательные действия. Да, там россияне время от времени активизируются, и получаются такие локальные наступательные действия. Так же Марьинка и Бахмут, где враг ведет активные боевые действия", - отметил эксперт.

Мусиенко добавил, что все эти направления с точки зрения возможностей врага находятся в зоне риска. Даже прошедшие осень и зима продемонстрировали, что враг искал варианты по всей линии фронта.

"В этом году может быть так же. Единственное, что они пока не нашли тех, кто будет новыми "вагнеровцами", готовыми идти гибнуть десятками тысяч за Авдеевку или Марьинку. Они их активно ищут, насколько я понимаю, и в этом будет разница, потому что для "мясных штурмов" желающих сейчас не так много", - подчеркнул он.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

Напомним, что военный эксперт рассказал, удастся ли России взять Авдеевку в окружение. Мусиенко отметил, что опыт ведения боевых действий за эти 600 дней продемонстрировал, что украинские войска избежали потенциальных окружений везде, где были такие угрозы.

ВСУ отбили самую крупную атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец. Сейчас наблюдается так называемое "затишье". Российские оккупанты выдохлись. Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении.

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