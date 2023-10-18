Удастся ли России взять Авдеевку в окружение: Мусиенко раскрыл новые планы оккупантов

В интервью Главреду военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, если россиянам удастся взять Авдеевку в окружение, как они могут использовать это.
"Мне очень трудно представить, что им удастся окружить. Если посмотреть на факты и то, как происходят их атаки, это очень трудно представить. Но даже если это представить, не думаю, что украинские войска в это окружение попали. Они бы из него вышли, даже если бы ситуация была критической, и заняли бы другие рубежи для обороны и держали бы их", - отметил эксперт.
Мусиенко считает, что на этом продвижение врага было бы остановлено. Также он привел параллель с Бахмутом. Ведь там россияне не смогли выйти на времен овраг, хотя хотели на Днепр.
"Поэтому они бы не смогли продвигаться, но активно использовали и подавали бы как слабость украинских войск и большую победу российских", - добавил он.
Опыт ведения боевых действий за эти 600 дней продемонстрировал, что украинские войска избежали потенциальных окружений везде, где были такие угрозы.
"А это Горное, Золотое, Северодонецк, Лисичанск, Славянск и многие другие места. За исключением разве что Мариуполя, но и там посмотрите, сколько украинские силы держали сопротивление - это было очень важно и героически. Поэтому если бы риски окружения уже были бы максимальными, украинский контингент вышел, если бы трудно не было. С боями, но вышли и не подарили бы врагу такой возможности", - рассказал Мусиенко.
Смотрите полное видео интервью Александра Мусиенко:
Напомним, что британская разведка оценила шансы РФ захватить Авдеевку. Российские оккупанты в Донецкой области ведут общевойсковую операцию с целью захватить защищенный город Авдеевка, который находится на линии фронта с 2014 года.
Эксперт объяснил важность Авдеевки для Путина. Настоящая цель противника заключается в захвате оборонительных рубежей Сил обороны Украины на этом направлении накануне зимней кампании.
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