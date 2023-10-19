"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

Украине нужно завершить обучение пилотов и подготовить инфраструктуру для получения западных истребителей F-16, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина может получить F-16 в первой половине 2024 года - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников на Западе в первой половине 2024 года. Для того чтобы Киеву передали самолеты, нужно завершить обучение пилотов и подготовить нужную инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире Сніданок з 1+1 дипломат рассказал о том, что получение западных боевых самолетов в первой половине следующего года – оптимистический сценарий. Нужно завершить подготовку пилотов и подготовить инфраструктуру.

"Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", - отметил Кулеба. видео дня

Также он добавил, что государства-партнеры уже приняли все наиболее принципиальные решения относительно последующей передачи Украине истребителей F-16.

"И вы помните турне президента, когда он находился в Нидерландах, в Дании, когда мы показывали самолеты, летающие в нашем воздушном пространстве. Последнее достижение "авиационной коалиции" - это решение Бельгии предоставить самолеты", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украина получит истребители F-16

В конце августа президент Владимир Зеленский во время своего визита в Нидерланды сделал заявление, согласно которому Украина получит 42 самолета F-16. По словам украинского гаранта, Киеву передадут истребители после того, как пилоты пройдут подготовку по управлению такими самолетами.

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сказала глава правительства страны Мэтте Фредериксен. Она прогнозировала, что первые машины могут быть отправлены Киеву до Нового года.

В ВСУ рассказали, что нужно Украине, для получения преимущества над оккупантами России в воздухе. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, надо, чтобы были мощные авиационные ракеты и радары.

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