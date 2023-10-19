УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

Андрей Ганчук
19 октября 2023, 14:02 обновлено 19 октября, 14:09
Украине нужно завершить обучение пилотов и подготовить инфраструктуру для получения западных истребителей F-16, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба, F-16
Украина может получить F-16 в первой половине 2024 года - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников на Западе в первой половине 2024 года. Для того чтобы Киеву передали самолеты, нужно завершить обучение пилотов и подготовить нужную инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире Сніданок з 1+1 дипломат рассказал о том, что получение западных боевых самолетов в первой половине следующего года – оптимистический сценарий. Нужно завершить подготовку пилотов и подготовить инфраструктуру.

"Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", - отметил Кулеба.

видео дня

Также он добавил, что государства-партнеры уже приняли все наиболее принципиальные решения относительно последующей передачи Украине истребителей F-16.

"И вы помните турне президента, когда он находился в Нидерландах, в Дании, когда мы показывали самолеты, летающие в нашем воздушном пространстве. Последнее достижение "авиационной коалиции" - это решение Бельгии предоставить самолеты", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украина получит истребители F-16

В конце августа президент Владимир Зеленский во время своего визита в Нидерланды сделал заявление, согласно которому Украина получит 42 самолета F-16. По словам украинского гаранта, Киеву передадут истребители после того, как пилоты пройдут подготовку по управлению такими самолетами.

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, сказала глава правительства страны Мэтте Фредериксен. Она прогнозировала, что первые машины могут быть отправлены Киеву до Нового года.

В ВСУ рассказали, что нужно Украине, для получения преимущества над оккупантами России в воздухе. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, надо, чтобы были мощные авиационные ракеты и радары.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД Украины военная помощь F-16 Дмитрий Кулеба война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

14:02 Политика
267" За": Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

267" За": Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

13:57 Украина
"Все понимают, что это ужас для РФ": аналитик сказал, почему россияне не сбросят Путина

"Все понимают, что это ужас для РФ": аналитик сказал, почему россияне не сбросят Путина

13:24 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:04

Пошли на второй круг: "холостяк" Макс Михайлюк станет отцом во второй раз

14:02

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

13:57

267" За": Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

13:51

ВСУ сбили пять российских Су-25: Тарнавский рассказал об успехах на фронте

13:39

Не благодарите: профессионал показала, как правильно цеплять блок для унитазаВидео

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановРоссия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – Жданов
13:24

"Все понимают, что это ужас для РФ": аналитик сказал, почему россияне не сбросят ПутинаВидео

13:22

Аэродромы будут гореть: СМИ назвали слабое место ракет ATACMS переданных Украине

13:13

У Токаева "обули" Путина: Казахстан запретил поставлять в РФ особые товары

12:58

Где Россия прячет свои истребители от ВСУ: партизаны проникли на военный аэродромФото

Реклама
12:50

Врежет мороз -15: погода на Новый год 2024 удивит всех украинцев

12:43

Дожди накроют большинство областей, кое-где – со снегом: в каких регионах испортится погода

12:39

Повторение Харьковского наступления: офицер ВСУ анонсировал освобождение города

12:25

Девушка положила в микроволновку грязные носки, а достала их уже идеально чистымиВидео

12:20

В Одессе умер легендарный "Мужичок" из "Каламбура"

12:03

Мощный взрыв в Севастополе – поражение объекта ЧФ РФ: в Сети узнали детали

11:57

Сможет ли Иран вступить в войну против Израиля: Жданов рассказал о последствиях

11:47

ВСУ ликвидировали легендарного боевика "казака Бабая"

11:25

Подоляк – о заявлениях Путина: РФ добивается капитуляции, переговоры ей не нужны

11:23

Нужно найти бабочку за 15 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

11:21

Жданов рассказал, кто виноват в атаке боевиков ХАМАС на Израиль

Реклама
11:04

Мастера можно не вызывать: как прочистить сифон своими руками

10:40

Кулеба пояснил, будет ли Запад по-прежнему давать ВСУ оружие

10:37

Что будет с "гордостью Путина": на Западе сделали прогноз о Крымском мосте

10:35

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковЭксклюзив

10:31

Херсон - под обстрелом РФ, в городе звучат взрывы: первые подробности

10:31

Армия РФ активизировалась: в Генштабе назвали 3 "горячих" направления фронта

10:29

Церковный праздник 20 октября: что нельзя делать на великомученика Артемия

10:21

Что делать, если батарея плохо греет: проблема решается за 10 минутВидео

10:18

"Был шторм, волны достигали двух метров": спецназовец рассказал о дерзком рейде в Крым

09:57

Путинист Газманов уныло соврал о своем счастье после ареста квартир в Европе

09:47

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

09:41

Китайский гороскоп на завтра 20 октября 2023: Собаке - беспокойство, Петуху - наставничество

09:35

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

09:13

Гороскоп на завтра 20 октября 2023: Раки - не давайте в долг, Скорпионам будут завидовать

09:06

Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

09:04

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

08:45

Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

08:39

Украинцев обяжут декларировать покупку долларов: кому и что придумали в Раде

08:32

Его сестру убила ракета РФ в Виннице: на фронте погиб 24-летний защитник "Мирча"

08:31

Лунный день 20 октября 2023: Месяц вещует победу справедливости и пророческие сны

Реклама
08:22

Почему по всему миру начнутся бунты и протесты с беспорядкамимнение

08:04

Война в Израиле не спасет Кремль и Путина - Telegraph

07:20

Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага - ISW

06:41

Байден обратится к народу США из-за Украины и Израиля: о чем будет говорить

06:22

Судьбоносные переговоры о членстве в НАТО и ЕС: что надо знатьмнение

05:30

Чего ждать на фронте весной: эксперт спрогнозировал действия России

05:00

Чем отмыть скотч от пластиковых окон: легкий способ, который быстро сработает

04:15

Военный эксперт предупредил, где могут состояться мощные штурмы оккупантов

03:30

"Если США откроют склады, оружия хватит на полмира": Жданов – о помощи Украине

02:50

Екатерина Бужинская засветила пышную грудь в бюстгальтере-сеточке

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять